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Народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом в среду, 21 декабря, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на РЕН ТВ и директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Актер умер в ГКБ имени Боткина, куда его доставили в начале декабря. Телеканал отмечает, что Шалевич в больнице впал в кому, а позже скончался, не приходя в сознание.

РИА Новости уточняет, что актеру стало плохо 1 декабря на сцене во время юбилейного спектакля "Пристань". Шалевичу вызвали скорую, но он отказался остаться в медицинском учреждении, и жена забрала его домой. Позже актера госпитализировали в реанимацию.

Дату и место прощания с актером огласят позже.

Шалевич наиболее известен своими ролями в таких фильмах, как "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита" и "Московская сага".