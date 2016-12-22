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Перевод осужденного оппозиционера Ильдара Дадина в одну из колоний Алтайского края не подтвердила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает "Новая газета", ссылаясь на омбудсмена.

"Я на связи со ФСИН, мне докладывают о его самочувствии. Знаю, что ему дают дополнительное питание, что от него нет сейчас каких-либо претензий или обращений, что ФСИН с его женой на связи. Согласно нормативным актам, о месте отбывания наказания сообщают только после прибытия в колонию. Пока этап продолжается", – уточнила Москалькова.

Омбудсмен также рассказала, что этапирование осужденных в колонию может занимать долгое время, подчеркнув, что у нее нет полномочий требовать от ФСИН сообщать информацию о месте отбывания наказания осужденного раньше, чем ведомство должно сделать это по закону.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Дадина перевели в одну из колоний Рубцовска.

Ильдар Дадин является первым в России осужденным по недавно принятой уголовной статье за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В ноябре 2016 года активист передал адвокату письмо, где рассказал о пытках, избиении, угрозах расправы и изнасилования. По этому поводу была проведена проверка, но официально жалобы Дадина не подтвердились.