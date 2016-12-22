Очередные "Семейные выходные" состоялись в ТРЦ "Пионер" 17 и 18 декабря. Посетители торгово-развлекательного центра смогли окунуться в сказку, главным героем которой стал Дед Мороз.
Взрослые и дети получили не только положительные эмоции, но и памятные подарки от кинотеатра "Пионер", ресторана "Бургер Кинг" и книжного магазина "Читай город". Для сладкоежек был приготовлен отдельный сюрприз — сладкая вата в неограниченном количестве. Аниматоры порадовали детей увлекательными конкурсами и играми.
Кстати, за ТРЦ "Пионер" уже закрепилось неофициальное звание центра подарков и праздника. Такие уик-энды тут проводят на четвертом этаже каждую субботу и воскресенье с 12 до 16 часов. А в скором времени тут откроют еще и парк развлечений, аналогов которому нет в Алтайском крае.
ТРЦ "Пионер"
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В
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