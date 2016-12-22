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Родители погибшего 18-летнего Юрия Езова из Бийска считают, что в смерти их сына виноваты военные медики, передает "Бийское телевидение".
В сюжете говорится, что парень с детства мечтал о карьере военного. После школы он поступил в военное училище, но проучился недолго. Юноша пришел в военкомат и сам напросился, чтобы его призвали. В конце ноября девушка молодого человека и его родители проводили новобранца в армию.
В воинскую часть на Камчатке новобранцев доставили в начале текущего месяца. Морпех Юрий Езов почти ежедневно созванивался с мамой. Последний раз его голос женщина услышала 4 декабря. Через неделю тишины в дом семьи Езовых пришла срочная телеграмма, в который было сказано, что юноша скоропостижно скончался в военном госпитале 12 декабря от менингита.
Подчеркивается, что за несколько дней до отправки в часть врачи в Новосибирске поставили Езову две прививки: менингококковую и пневмококковую. По словам представителя комитета "Солдатских матерей" Ивана Данилова, неизвестно, где новобранцы подхватили инфекцию. В данный момент возбуждено дело по факту гибели военного. "Какие-то выводы делать еще рано", – отметил он.
Уточняется, что каждый год около пяти алтайских срочников погибают на службе.
Комментарии
Вроде не война, а гибнут. В армии хаос и повсеместная безалаберность на фоне офицеров бездарей ничего не умеющих, а только бухающих. Ныняшняя срочная армия- это позор страны. Но только тсссс, россия же с колен поднимается.
Кто ж ставит такие серьезные прививки за два дня до отправки, да еще зимой! Новосибирские медики совсем из ума выжили, что ли?
Жестоко. То 100 человек отравились, то дети гибнут в ДТП и на базах отдыха, без перерыва падают вертолеты и самолеты, дома рушатся, срочники умирают не то без причины, не то еще чего....
Если минингит, то это от прививки 99%.
Соболезнования родным и близким. А зачем вакцинировали менингокковой вакциной? Вообще-то вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С