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Родители погибшего 18-летнего Юрия Езова из Бийска считают, что в смерти их сына виноваты военные медики, передает "Бийское телевидение".

В сюжете говорится, что парень с детства мечтал о карьере военного. После школы он поступил в военное училище, но проучился недолго. Юноша пришел в военкомат и сам напросился, чтобы его призвали. В конце ноября девушка молодого человека и его родители проводили новобранца в армию.

В воинскую часть на Камчатке новобранцев доставили в начале текущего месяца. Морпех Юрий Езов почти ежедневно созванивался с мамой. Последний раз его голос женщина услышала 4 декабря. Через неделю тишины в дом семьи Езовых пришла срочная телеграмма, в который было сказано, что юноша скоропостижно скончался в военном госпитале 12 декабря от менингита.

Подчеркивается, что за несколько дней до отправки в часть врачи в Новосибирске поставили Езову две прививки: менингококковую и пневмококковую. По словам представителя комитета "Солдатских матерей" Ивана Данилова, неизвестно, где новобранцы подхватили инфекцию. В данный момент возбуждено дело по факту гибели военного. "Какие-то выводы делать еще рано", – отметил он.

Уточняется, что каждый год около пяти алтайских срочников погибают на службе.