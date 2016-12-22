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Суд вынес приговор жителю Барнаула, по вине которого в результате ДТП погиб сотрудник полиции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

37-летний мужчина признан виновным по трем статьям: "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", "нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" и "незаконное приобретение, хранение и перевозка боеприпасов".

Трагический инцидент произошел ночью 8 сентября прошлого года, когда водитель автомобиля ACURA MDX в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованиям сотрудников ДПС остановиться.

Во время преследования нарушителя на 18-м километре дороги Барнаул – Камень-на-Оби произошло столкновение транспортных средств правонарушителя и правоохранителей. В итоге патрульный автомобиль отбросило в кювет, где машина наехала на металлическую опору рекламного щита.

В результате ДТП тяжелые травмы получил командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Барнаулу. В больнице он скончался.

Кроме того, установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за другие нарушения правил дорожного движения, за что лишался водительских прав.

Помимо этого, во время расследования было доказано, что мужчина в Новосибирске незаконно приобрел патроны для нарезного огнестрельного оружия, которые перевозил в своем автомобиле.

Приговором суда барнаульцу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.