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Новости

Роспотребнадзор прокомментировал заявление МВД о программе "Ревизорро"

, ИА "Амител"
Ранее МВД заявило, что журналисты не имеют права заниматься проверкой ресторанов и гостиниц

Фото: youtube.com

Сюжеты СМИ о санитарных нарушениях в ресторанах дают основания для внеплановых проверок Роспотребнадзора. Об этом в среду, 21 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, которое упомянуло шоу "Ревизорро".

Ранее в МВД агентству сообщили, что журналисты программы не имеют права заходить в закрытые помещения ресторанов. В ведомстве заявили, что журналистам разрешается снимать все на видео и проверять достоверность информации, однако их деятельность "не может подменять собой деятельность государственного органа". Речь идет о Роспотребнадзоре, часть задач которого стала целью авторов "Ревизорро".

Агентство добавляет, что телеканал "Пятница", на котором выходит шоу, сообщил, что не получал от МВД никаких предупреждений о неправомерности своих действий и не претендует на функции госорганов.

"Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сообщения СМИ о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на объектах общепита, всегда попадают под пристальное внимание специалистов надзора.

ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову написал, что по итогам проверок, которые ведомство инициировало после сюжетов передач "Ревизорро", "Контрольная закупка", "НашПотребНадзор" и других, несколько объектов закрыли.

Также уточняется, что в основном в кафе и столовых специалисты ведомства выявляют нарушения технологического процесса приготовления блюд, сроков годности и условий хранения продуктов, режимов мойки и дезинфекции. Кроме этого, сотрудники общепита часто нарушают правила личной гигиены и сроки прохождения обязательных медосмотров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 10:39
- гость -

Все. Летучая осталась без работы. Скоро на амике будет комментарии писать.

0  0
22.12.2016 11:10
- гость -

журналисты по законодательству имеют доступ в общественные места. но беда в том, что в большинстве предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, торговли и т.п не разграничено общественные места и специальные, служебные, куда доступ запрещен без разрешения администрации или представителей специальных ведомств и силовых структур (полиция, СК и тд.) вот летучие и иже с ними и пользуются этим, засовывая нос во все дыры... над просто вещать таблички в залах, помещениях, типа, служебное помещение, доступ запрещен или с разрешения администрации и все!!! если повешена табличка, туда не имеют права журналисты зайти, а если заходят - это нарушение законодательства со всеми вытекающими...

0  0
22.12.2016 11:17
Лохматый Джонни

Похоже Лена заглянула не на ту кухню. На месте генпрокурора проанализировал бы чьи интересы были затронуты, что сподвигло делать МВД такие заявления.

ЗЫ "Ревизорро" не подменяет работу Роспотребнадзора, а проводит журналистское расследование на что имеет согласно закона полное право.

ЗЗЫ Тут дело как со СтопХАМом, восстановили в правах. Сила в правде пока этот мир жив.

17  0
22.12.2016 11:55
гость

у нас в Барнауле у каждого полкана по ресторанчику, а по сути штабные писари, но с ресторанами. А выпнут со службы и сразу разоряются - потому что гениальные бизнесмены !

1  0
22.12.2016 12:00
- гость -

МВД критикует Ревизорро, ну-ну. Благодарить надо Летучую за работу, которую она в отличии от Роспотребнадзора и др ленивых болванчиков, делает хорошо.

1  0
22.12.2016 12:47
гость

Коррупция утерла нос наивному борцу за справедливость! Остается только взывать к Богу!

0  0
22.12.2016 13:40
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 12:00 МВД критикует Ревизорро, ну-ну. Благодарить надо Летучую за работу, которую она в отличии от Роспотребнадзора и др ленивых болванчиков, делает хорошо.

МВД не критикует, а дает правовую оценку ее деятельности, уверен в МВД юристы не хуже чем у "Пятницы", Летучая действует "на шару" не более, малодушные пускают услышав громкое ФЗ о СМИ, однако грамотные юристы ставят эту толстобедрую даму в стойло, спросив ее где в этом законе написано что она может инспектировать предприятия общественного питания!???, как правило на вызов приезжает обычный наряд ППС, который в законах "ни ухо ни рыло", а она этим пользуется......В большинстве случаев ее не пускают и она просто обтекает, а где она лепит наклейку просто проплата, я думаю наш Барнаул не исключение, ну не может ресторан работать в прибыль без просрочки.....как то так. А вообще лучше бы она пищеблоки детских больниц проинспектировала ...вот это была бы польза.

0  0
22.12.2016 14:29
- гость -

Или проверила бы пище блок в пятой инфекционной,где раздатчица кашляет и лезет в тарелки своими пальцами при этом истекает ручьями пота,разнося инфекции по отделению.

0  0
22.12.2016 14:30
- гость -

22.12.2016 13:40 - гость - ругаете. говорите неправомерно. но тем не менее пользу признаете. судить надо по результатам. И если чище стало хотя бы в 10 ресторанах и гостиницах, то Лена не напрасно работает.

0  0
22.12.2016 14:33
- гость -

22.12.2016 13:40 - гость -юристы ставят эту толстобедрую даму в стойло

да у вас комплексы по поводу бёдер, они у ней стройные, упругие и на ощупь очень гладкие....

0  0
22.12.2016 14:51
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 14:33 22.12.2016 13:40 - гость -юристы ставят эту толстобедрую даму в стойло

да у вас комплексы по поводу бёдер, они у ней стройные, упругие и на ощупь очень гладкие....

Да Вы Штооооо!!!!!А разве я сказал что полные бедра это плохо? Разве я сказал что Летучая некрасивая женщина? Ну а Вы можете продолжать "трудиться" разглядывая ее фотографию....ну там на ощупь и т.д.

0  0
22.12.2016 14:53
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 14:30 22.12.2016 13:40 - гость - ругаете. говорите неправомерно. но тем не менее пользу признаете. судить надо по результатам. И если чище стало хотя бы в 10 ресторанах и гостиницах, то Лена не напрасно работает.

Ну что вы как дети ей богу, ну не смогут рестораны работать в прибыль без использования просрочки....

0  0
22.12.2016 15:44
Элвис

опг хамовые стопы мне кажется, на несравненно более низкой ступени развития находится.

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