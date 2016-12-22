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Сюжеты СМИ о санитарных нарушениях в ресторанах дают основания для внеплановых проверок Роспотребнадзора. Об этом в среду, 21 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, которое упомянуло шоу "Ревизорро".

Ранее в МВД агентству сообщили, что журналисты программы не имеют права заходить в закрытые помещения ресторанов. В ведомстве заявили, что журналистам разрешается снимать все на видео и проверять достоверность информации, однако их деятельность "не может подменять собой деятельность государственного органа". Речь идет о Роспотребнадзоре, часть задач которого стала целью авторов "Ревизорро".

Агентство добавляет, что телеканал "Пятница", на котором выходит шоу, сообщил, что не получал от МВД никаких предупреждений о неправомерности своих действий и не претендует на функции госорганов.

"Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сообщения СМИ о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе на объектах общепита, всегда попадают под пристальное внимание специалистов надзора.

ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову написал, что по итогам проверок, которые ведомство инициировало после сюжетов передач "Ревизорро", "Контрольная закупка", "НашПотребНадзор" и других, несколько объектов закрыли.

Также уточняется, что в основном в кафе и столовых специалисты ведомства выявляют нарушения технологического процесса приготовления блюд, сроков годности и условий хранения продуктов, режимов мойки и дезинфекции. Кроме этого, сотрудники общепита часто нарушают правила личной гигиены и сроки прохождения обязательных медосмотров.