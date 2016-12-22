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Новости

Кого мир потерял в 2016 году?

, ИА "Амител"
Самые яркие звезды, ушедшие из жизни

Високосный год традиционно отличается тем, что в это время из жизни уходит много знаменитых людей. Мы решили вспомнить, кого мир потерял в 2016 году.

Дэвид Боуи

Один из самых тяжелых ударов, который нанес нам 2016 год. Один из величайших рок-музыкантов ХХ века умер 10 января после продолжительной болезни в кругу родных и близких. До этого Дэвид Боуи успел выпустить последний альбом Blackstar, который многие восприняли как прощание с нашим миром.

Дэвид Боуи — многократный обладатель премии "Грэмми", получивший широкую известность в 60-х годах после выпуска композиции Space Oddity. Также Боуи снялся в нескольких ярких фильмах, включая военную драму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Лабиринт".

Алан Рикман

Выдающийся британский артист ушел из жизни в январе 2016 года. За свою карьеру Алан Рикман сыграл более чем в 50 картинах. Наибольшую популярность ему принесла роль профессора Северуса Снейга в экранизации романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

Умберто Эко

Великого итальянского писателя и философа не стало в конце октября. Обладатель Нобелевской премии по литературе был специалистом по семиотике, а также автором нескольких десятков научных трудов по теории культуры и литературы. Самыми известными романами Умберто Эко были "Имя розы" и "Маятник Фуко".

Харпер Ли

19 февраля автор известного романа "Убить пересмешника" Харпер Ли умерла в возрасте 89 лет. За полгода до этого в США успели опубликовать продолжение ее знаменитого романа под названием "Пойди, поставь сторожа".

Принц

Еще одна потеря для мира музыки. Обладатель семи премий "Грэмми" и "Оскара" был одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса второй половины ХХ века. Тело Принца обнаружили в лифте в домашней студии звукозаписи. В июне стало известно, что знаменитый американский музыкант скончался от передозировки препаратом.

Антон Ельчин

Одна из самых глупых смертей года. 19 июня в результате несчастного случая погиб американский актер российского происхождения Антон Ельчин, известный по ролям в фильме "Стартрек". Авария произошла возле дома актера в Лос-Анджелесе. Актера нашли зажатым между своим автомобилем и почтовым ящиком. Антону Ельчину было всего 27 лет, но у него были миллионы поклонников, несколько ярких ролей, а впереди ждала яркая карьера.

Мохаммед Али

Боксер и правозащитник скончался 3 июня на 75-м году жизни. Али умер в больнице Феникса, куда его госпитализировали из-за проблем с дыхательными путями. Последние годы спортсмен сражался с болезнью Паркинсона, которой он страдал с 1984 года.

Майкл Чимино

Автор одного из самых известных фильмов про Вьетнам "Охотник на оленей" последние 20 лет не снял ни одной картины и был в тени Голливуда. Майкл Чимино скончался 2 июля 2016 года на 78-м году жизни у себя дома в окружении близких.

Йохан Кройф

Легендарный футболист и бывший тренер каталонской "Барселоны" и голландского "Аякса" покинул мир 24 марта в возрасте 68 лет. Кройф трижды завоевывал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты в 1971, 1973 и 1974 годах. Будучи игроком, он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1971-1973 годах, а в качестве наставника привел Барселону в 1992 году к ее первой победе в Лиге чемпионов.

Фазиль Искандер

Летом на своей даче в Переделкино Московской области скончался известный писатель и поэт Фазиль Искандер. Ему было 87 лет.

Анджей Вайда

Еще один классик мирового кино, лауреат "Золотой пальмовой ветви" скончался 9 октября 2016 года в Варшаве после непродолжительной болезни. Церемонии прощальной мессы проходили в костеле святого Яцека на улице Фрета в Варшаве и костеле доминиканцев в Кракове. Анджей Вайда оставил после себя несколько десятков великих фильмов о борьбе человека за справедливость и мир.

Гарри Маршалл

Автор культовой мелодрамы "Красотка" скончался в июле от пневмонии в больнице города Бербанк. За несколько месяцев до кончины в прокат вышла новая его лента "Несносные леди", где главную роль сыграла одна из муз режиссера Джулия Робертс.

Эрнст Неизвестный

Известный на весь мир скульптор Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке в августе на 92-м году жизни. Причем, по словам близких, еще за несколько дней до смерти Неизвестный не жаловался на здоровье.

Наталья Крачковская

Великая советская и российская артистка, наиболее известная по небольшим ролям в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "12 стульев", была госпитализирована 27 февраля с инфарктом миокарда. Несмотря на все старания врачей, спасти актрису так и не удалось.

Алексей Жарков

В июне в возрасте 68 лет в России ушел из жизни известный актер театра и кино Алексей Жарков. Артист умер после продолжительной болезни. Известно, что в начале марта 2016 года у него случился уже второй инсульт, пережить который он не смог.

Леонард Коэн

Известный канадский музыкант, поэт и певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни. Широкую известность получил благодаря таким хитам, как Hallelujah и Suzanne. Леонард Коэн родился в 1934 году, карьеру музыканта начал в 1967 году. Всего в активе музыканта 14 студийных альбомов и несколько десятков книг со стихами и творчеством.

Джордж Мартин

Британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, ставший знаменитым благодаря работе с группой The Beatles, скончался 9 марта. Мартин был продюсером практически всех альбомов легендарной ливерпульской четверки. Именно поэтому многие называли его "пятым битлом".

Олег Попов

Известный клоун, друг и партнер Юрия Никулина скончался в возрасте 86 лет. Попов умер в Ростове, где был на гастролях, это произошло внезапно. Артист скончался в цирковой гостинице, когда смотрел телевизор, сидя в кресле.

Фидель Кастро

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Смерть наступила 26 ноября. В соответствии с волей Кастро его тело было кремировано. Фидель по праву являлся одним из самых выдающихся политических деятелей ХХ века.

Владимир Зельдин

101-летний актер театра и кино Владимир Зельдин был госпитализирован в московскую клинику с низким давлением. 31 октября артист скончался от полиорганной недостаточности. Соболезнования родным актёра выразил сам президент России Владимир Путин.


 


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Комментарии

22.12.2016 14:30
- гость -

выборка какая-то странная. умерло гораздо больше знаменитостей. или они вам недостаточно хороши были?

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