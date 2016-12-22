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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается встретить Новый год в кругу своих близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мир".
Во время интервью в ответ на вопрос о том, как лидер страны встретит 2017-й, представитель Кремля сообщил, что Путин будет отмечать праздник "как все". "Традиционно с родными, близкими, друзьями", – цитирует Пескова агентство.
Отвечая на вопрос о том, будет ли глава государства смотреть новогоднее обращение президента к россиянам, пресс-секретарь с уверенностью заявил, что "будет, конечно".
Комментарии
"...будет ли глава государства смотреть новогоднее обращение президента к россиянам..."
Чё-т не вкурил: вофка не глава?
* или президент липовый?
В кругу близких друзей и подельников--Ротенберга, Тимченко, Сечина, Шамалова,, Ковальчука,Кожина, Золотова.
Ближний круг Путина ("Михаила Ивановича": банкир Ковальчук ("Косой", нефтетрейдер Тимченко ("Гангрена", глава "Газпрома" Миллер ("Солдат", управделами президента Кожин ("Тужурка", глава охраны президента Золотов ("Генералиссимус", бизнесмен Шамалов ("профессор Преображенский"
12:23, не только с близкими, т.е. Медведев.