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Новости

"Единую Россию" в Алтайском крае возглавит Александр Романенко – источник

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Партии на местном уровне прописали "перезагрузку"

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

Спикер краевого Заксобрания Александр Романенко возглавит отделение партии "Единая Россия" в Алтайском крае вместо Бориса Трофимова. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил источник в партии. Официально решение будет принято только на конференции в пятницу, 23 декабря. Романенко – не единственный кандидат, но самый вероятный.

До сих пор основным кандидатом на этот пост был Борис Трофимов, который возглавляет реготделение с 2008 года. Является депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания с 2004 года (четыре созыва подряд), сейчас возглавляет фракцию "ЕР" и комитет по местному самоуправлению. Также с 1997 года возглавляет Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

57-летний Александр Романенко был депутатом АКЗС с 1998 года. В седьмом созыве он был избран спикером.

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На выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала в Алтайском крае всего 35 % голосов – это один из самых низких результатов в стране. Борис Трофимов не стал, как ожидалось, председателем АКЗС седьмого созыва. Видимо, именно итоги выборов определили решение руководства партии и относительно поста главы отделения. Кроме того, есть вопросы и к качеству функционирования партструктуры. 

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Вот какой комментарий Романенко опубликован в релизе партии:

"Результаты прошедших выборов показали – серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партий в муниципалитетах. Нам нужна качественная "перезагрузка" работы регионального отделения".

Месяц назад на пресс-конференции для журналистов Борис Трофимов сообщил, что будет выдвинуто два-три кандидата. Сам он свои шансы на переизбрание оценил как "50 на 50 — либо да, либо нет".

Новый секретарь регионального отделения будет переизбран на пять лет. На отчетно-выборной конференции также обновится политсовет (в его составе 115 человек) и президиум политсовета (15 человек).

Кроме того, будет избран руководитель исполкома реготделения партии. Им станет известный в регионе и за его пределами политтехнолог и функционер "Единой России" Андрей Клюзов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 12:47
- гость -

Как с Советском Союзе- все решения известны заранее.

0  0
22.12.2016 13:43
Алексей

ну это же просто сложившаяся политсистема. Вся работа и неизвестность находится между этими официальными мероприятиями.

Наверное, так не только у нас, кстати вспоминается в качестве примере сериал "карточный домик"

0  0
22.12.2016 14:08
Гость

Удивлен, что мало комментарииев

А по самой новости могу сказать, что с александром Романенко судьба впервые столкнула в 2003 году. Тогда он мне очень помог, исключительный человек и на удивление неравнодушный. Это действительно стало редким качеством не только у чиновников, но и всех остальных

0  0
22.12.2016 14:38
- гость -

Хохол ???

0  0
22.12.2016 14:52
- гость -

Гость 22 декабря 2016 г. 14:08

Ваша Фамилия, Имя, Отчество, где работаете?

0  0
22.12.2016 15:14
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 14:52 Гость 22 декабря 2016 г. 14:08

Ваша Фамилия, Имя, Отчество, где работаете?

Сам корочки покажи сначала, мент поганый

0  0
22.12.2016 15:21
- гость -

Кто это здесь гавкает из за угла?

0  0
22.12.2016 15:25
Глеб

Кто это здесь гавкает из за угла?

С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов!

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