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Финансовый объем работ, выполненных в сфере строительства, продолжает сокращаться в Алтайском крае — по итогам 11 месяцев текущего года падение составило 16,3%.
Такие данные приводит Алтайкрайстат, публикуя информацию об объемах работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности "строительство" в период с января по ноябрь 2016 года.
Сокращение показателя к аналогичному периоду прошлого года составило 16,3%. В абсолютном выражении объем работ за 11 месяцев составил 27,603 миллиарда рублей.
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Непосредственно в ноябре сумма составляет 1,899 миллиарда рублей, что ниже октябрьского показателя на 26,3%.
Напомним, объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных той или иной организацией другим юридическим и физическим лицам.
Также отметим, что в регионе по итогам трех кварталов текущего года почти на 30% сократились объемы ввода нового жилья.
Комментарии
это рост!
Позитив!
Скоро будет 30% от максимумов 2015 года. Через пару лет