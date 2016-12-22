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Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что средняя цена на пачку сигарет в следующем году из-за увеличения акциза вырастет лишь на 10%, а через три года – на 27%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам экспертов, сейчас средняя стоимость пачки сигарет равна порядка 110 руб.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на подсчеты МВД сообщили, что средняя цена пачки сигарет в 2017 году будет достигать 220 рублей из-за повышения акциза на табачную продукцию, что вызовет рост доли контрафактной продукции на рынке.

В Министерстве финансов с этим не согласны: по словам Сазанова, рост акцизов на табачную продукцию не приведет к значительному увеличению нелегального рынка сигарет. Он добавил, что повышение розничных цен на сигареты будет постепенным. "Мы не ожидаем, что изменение ставок в таких размерах спровоцирует значимый рост оборота нелегальной табачной продукции", – цитирует его агентство. В то же время Сазанов заверил, что Минфин будет мониторить ситуацию и оперативно примет корректирующие меры, если возникнет такая необходимость.

Сазанов уточнил, что доля нелегального рынка табака в стране, по разным оценкам, достигает от 1% до 4%.