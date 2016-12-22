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Ограничение для движения сняли на всех транспортных магистралях Алтайского края, информирует Алтайавтодор.
"По состоянию на 22.12.2016 9 час. 30 мин. восстановлено движение по всем автодорогам края", – сообщили в дорожном ведомстве.
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Отметим, что ограничения были введены накануне из-за непогоды. В настоящее время метеорологическая ситуация нормализовалась.
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