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Строители "Демидов Парка" приступили к возведению нового объекта

, ИА "Амител"
Новый многоэтажный дом должны сдать 1 июня 2018 года

Строительство нового 10-этажного дома в ЖК "Изумрудный" началось в Барнауле на улице Песчаной, 19, сообщает "Недвижимость Алтай". Земельный участок был приобретен в середине ноября, а уже в декабре стартовали работы на площадке.

Согласно проектной документации, в скором времени тут появится монолитный дом Г-образной формы. Стиль здания – незамысловатая архитектура, сочетание серого, зеленого и бежевого цветов, панорамное остекление. Дом будет включать в себя 108 квартир без отделки свободной планировки. В новом строении планируется 90 однокомнатных квартир площадью от 19,5 до 29 "квадратов". Еще 18 квартир будут двухкомнатными, их площадь будет варьироваться от 31 до 38 квадратных метров.

Также в доме планируется один подземный этаж. На первом уровне уже традиционно разместятся магазины и другие коммерческие организации. Возле дома построят спортивный уголок и детскую площадку. Особое внимание будет уделено вопросу благоустройства.

Застройщик обещает многоуровневую систему безопасности и круглосуточное видеонаблюдение, консьержа, крытую бесплатную парковку с автоматическими воротами. Стоимость недвижимости будет стартовать от 799 тысяч рублей. Сдача объекта запланирована на 1 июня 2018 года.

Застройщиком этого объекта выступила малоизвестная ИСК "Вектор", которая, согласно информации на сайте компании, принимала участие в строительстве таких барнаульских жилых комплексов, как "Аквамарин", "Балтийская крепость". Не исключено, что она могла выполнять там подрядные работы под другим именем.

На том же сайте фирмы есть информация о том, что она является "группой компаний". Ранее она имела другое название – "СМК". Начало этой организации было положено после разорения другого застройщика – компании "Горизонт", 90% сотрудников которой обрели работу в "СМК", зарегистрированной в начале января 2011 года с двумя учредителями. Спустя три года появилась новая фирма "СМК "Партнер" с теми же учредителями. В числе ее проектов, помимо объектов в Новосибирске и Барнауле, значатся два ЖК в Новоалтайске – "Облака" и скандально известный "Демидов Парк".

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Комментарии

22.12.2016 12:03
- гость -

товарищи это финиш. Пригласите лентореза!

0  0
22.12.2016 12:07
- гость -

Это новость? Или предупреждение, что не в коем случае не связываться с этим застройщиком (Не исключено, что она могла выполнять там подрядные работы под другим именем.)

0  0
22.12.2016 12:16
- гость -

Внимание! Опасность! Новый дом в дебидов парке, будте осторожны!

0  0
22.12.2016 12:17
- гость -

Очень рискованно малоизвестной конторе зализать на такой известный участок

0  0
22.12.2016 12:25
Кока-кольщик

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0  0
22.12.2016 12:41
она

На правах АНТИРЕКЛАМЫ)

0  0
22.12.2016 12:52
- гость -

а как же сам Демидов -парк?

0  0
22.12.2016 13:19
Сергей Петрович

Жуткая история была с самостроем на этом месте. Его снесли после того как рабочего, который строил придавило ,то ли плитой, то ли ещё чем. Результат- человек инвалид на всю жизнь из за такого строителя как разливинский . Теперь эта сволочь строит новое г...но только повыше .! Не дай Бог опять кого то прибавит. Бегите люди от этой халабуды. Даже рядом не стойте!

0  0
22.12.2016 13:19
- гость -

Демидов парк это который не достроился? Ну может новых денег им дадут новые дольщики, тогда они точно достроят старые здания, ага)))

0  0
22.12.2016 15:10
Гость

Свои кровно заработанные доверю только двум строителям: Ю.Гатилову и В.Отмашкину (и то только если он бросит свой Геомаш). Можно ещё аптекарю конечно, но на этом точно все

0  0
22.12.2016 17:15
- гость -

двушка -38 квадратов... я в шоке.

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