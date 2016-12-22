Строительство нового 10-этажного дома в ЖК "Изумрудный" началось в Барнауле на улице Песчаной, 19, сообщает "Недвижимость Алтай". Земельный участок был приобретен в середине ноября, а уже в декабре стартовали работы на площадке.
Согласно проектной документации, в скором времени тут появится монолитный дом Г-образной формы. Стиль здания – незамысловатая архитектура, сочетание серого, зеленого и бежевого цветов, панорамное остекление. Дом будет включать в себя 108 квартир без отделки свободной планировки. В новом строении планируется 90 однокомнатных квартир площадью от 19,5 до 29 "квадратов". Еще 18 квартир будут двухкомнатными, их площадь будет варьироваться от 31 до 38 квадратных метров.
Также в доме планируется один подземный этаж. На первом уровне уже традиционно разместятся магазины и другие коммерческие организации. Возле дома построят спортивный уголок и детскую площадку. Особое внимание будет уделено вопросу благоустройства.
Застройщик обещает многоуровневую систему безопасности и круглосуточное видеонаблюдение, консьержа, крытую бесплатную парковку с автоматическими воротами. Стоимость недвижимости будет стартовать от 799 тысяч рублей. Сдача объекта запланирована на 1 июня 2018 года.
Застройщиком этого объекта выступила малоизвестная ИСК "Вектор", которая, согласно информации на сайте компании, принимала участие в строительстве таких барнаульских жилых комплексов, как "Аквамарин", "Балтийская крепость". Не исключено, что она могла выполнять там подрядные работы под другим именем.
На том же сайте фирмы есть информация о том, что она является "группой компаний". Ранее она имела другое название – "СМК". Начало этой организации было положено после разорения другого застройщика – компании "Горизонт", 90% сотрудников которой обрели работу в "СМК", зарегистрированной в начале января 2011 года с двумя учредителями. Спустя три года появилась новая фирма "СМК "Партнер" с теми же учредителями. В числе ее проектов, помимо объектов в Новосибирске и Барнауле, значатся два ЖК в Новоалтайске – "Облака" и скандально известный "Демидов Парк".
Комментарии
товарищи это финиш. Пригласите лентореза!
Это новость? Или предупреждение, что не в коем случае не связываться с этим застройщиком (Не исключено, что она могла выполнять там подрядные работы под другим именем.)
Внимание! Опасность! Новый дом в дебидов парке, будте осторожны!
Очень рискованно малоизвестной конторе зализать на такой известный участок
На правах рекламы
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а как же сам Демидов -парк?
Жуткая история была с самостроем на этом месте. Его снесли после того как рабочего, который строил придавило ,то ли плитой, то ли ещё чем. Результат- человек инвалид на всю жизнь из за такого строителя как разливинский . Теперь эта сволочь строит новое г...но только повыше .! Не дай Бог опять кого то прибавит. Бегите люди от этой халабуды. Даже рядом не стойте!
Демидов парк это который не достроился? Ну может новых денег им дадут новые дольщики, тогда они точно достроят старые здания, ага)))
Свои кровно заработанные доверю только двум строителям: Ю.Гатилову и В.Отмашкину (и то только если он бросит свой Геомаш). Можно ещё аптекарю конечно, но на этом точно все
двушка -38 квадратов... я в шоке.