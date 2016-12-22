Строительство нового 10-этажного дома в ЖК "Изумрудный" началось в Барнауле на улице Песчаной, 19, сообщает "Недвижимость Алтай". Земельный участок был приобретен в середине ноября, а уже в декабре стартовали работы на площадке.

Согласно проектной документации, в скором времени тут появится монолитный дом Г-образной формы. Стиль здания – незамысловатая архитектура, сочетание серого, зеленого и бежевого цветов, панорамное остекление. Дом будет включать в себя 108 квартир без отделки свободной планировки. В новом строении планируется 90 однокомнатных квартир площадью от 19,5 до 29 "квадратов". Еще 18 квартир будут двухкомнатными, их площадь будет варьироваться от 31 до 38 квадратных метров.

Также в доме планируется один подземный этаж. На первом уровне уже традиционно разместятся магазины и другие коммерческие организации. Возле дома построят спортивный уголок и детскую площадку. Особое внимание будет уделено вопросу благоустройства.

Застройщик обещает многоуровневую систему безопасности и круглосуточное видеонаблюдение, консьержа, крытую бесплатную парковку с автоматическими воротами. Стоимость недвижимости будет стартовать от 799 тысяч рублей. Сдача объекта запланирована на 1 июня 2018 года.

Застройщиком этого объекта выступила малоизвестная ИСК "Вектор", которая, согласно информации на сайте компании, принимала участие в строительстве таких барнаульских жилых комплексов, как "Аквамарин", "Балтийская крепость". Не исключено, что она могла выполнять там подрядные работы под другим именем.

На том же сайте фирмы есть информация о том, что она является "группой компаний". Ранее она имела другое название – "СМК". Начало этой организации было положено после разорения другого застройщика – компании "Горизонт", 90% сотрудников которой обрели работу в "СМК", зарегистрированной в начале января 2011 года с двумя учредителями. Спустя три года появилась новая фирма "СМК "Партнер" с теми же учредителями. В числе ее проектов, помимо объектов в Новосибирске и Барнауле, значатся два ЖК в Новоалтайске – "Облака" и скандально известный "Демидов Парк".