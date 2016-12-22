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Новости

Автор статьи об убийстве Карлова в New York Daily News отказался извиняться

, ИА "Амител"
В новой статье журналист раскритиковал Путина и власти РФ

Фото: mediarepost.ru

Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался приносить извинения за статью об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от газеты за материал. Дипломат отметила, что Кунтцман в статье написал, что не "льет слезы" по послу России. Также журналист, по словам Захаровой, называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", в целом статья оправдывает действия террориста.

Несмотря на то, что требование принести извинения прозвучало от представителя российского МИД, журналист в новом материале раскритиковал президента РФ Владимира Путина и власти России, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах, пишет агентство. Подчеркивается, что в статье автор не стеснялся в выражениях.

Кунтцман считает, что убийство Карлова стало результатом российской политики, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист заявляет, что является противником терроризма и осуждает его.

Также Кунтцман написал, что после публикации первого материала он получил десятки писем от американцев, "которые вместе с РФ выступили против него". Он назвал это "беспокоящей тенденцией".

"Решай, Америка, с кем ты – с независимым борцом за свободу или с Россией", – заканчивает новую статью журналист.

В ответ на просьбу агентства объяснить, насколько он считает корректным сравнение убийства российского посла с убийством посла нацистской Германии, Кунтцман ответил: "Потери России во Второй мировой войне были непостижимы, конечно. И я знаю, боль остается. Но наша задача как журналистов – не замечать боль и ориентироваться на факты".

Напомним, убийство Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре на открытии выставки. Преступник, которым оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, несколько раз выстрелил в спину послу, от чего тот позже умер. Нападавшего ликвидировали местные силовики.

Читайте также в сюжете: Убийство посла России в Турции
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 12:20
- гость -

Вот так можно прославиться в наши дни.

0  0
22.12.2016 12:28
- гость -

Казимир Моисеевич, ты поддерживаешь Кунтцмана?

0  0
22.12.2016 12:31
Кот.Без сапог.

Он никогда не будет болеть вен.заболеваниями

0  0
22.12.2016 12:31
- гость -

Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах...............

0  0
22.12.2016 12:35
- гость -

Ты уже перепутал. Космодемьянская не герой. Космодемьянская героиня.

0  0
22.12.2016 12:35
- гость -

Фамилия много говорящая у этого подлеца

0  0
22.12.2016 12:36
- гость -

22.12.2016 12:35 - гость -

+100500. но это тело так и не осознает своей ошибки

0  0
22.12.2016 12:38
Anarchy

Вчера один гость написал, что 4 года назад тут радость была, когда в Ливии завалили американского посла. Не эхо ли эти слова америкоса на ту трагедию?

0  0
22.12.2016 12:39
- гость -

этот журналюга окажется скоро в лапах террористов, а потом будет заливать в себя до конца дней своих и под себя ходить. Толерантность в германии уже стоит канцлеру кресла, а ведь достаточно просто знать историю, и то , что называют евросоюзом уже когда то пытались построить и мы - не получилось!

0  0
22.12.2016 12:40
Берти Вустер

послушаем что "ман" заблеет когда иран и турки КСА разматывать начнут, там и до его так любимых обетованных земель не далече.

0  0
22.12.2016 12:56
Паша Эмильевич

убийца был "не террористом, а солдатом". не "льет слезы" по послу ================================================================== Хотелось бы у Герши спросить, а кем были уничтожавшие его соплеменников вермахт и СС. Не солдатами ли? Может ему и по ним слёзы не лить...

0  0
22.12.2016 13:08
- гость -

Кунтцман - если перейти на английский, то получим cunt man Очень интересный перевод, амик не пропустит по-русски, так что сами переводите. Все объясняющая фамилия мрази

0  0
22.12.2016 13:19
ckfdf

Интересно. а что скажет сия тварь если найдутся "солдаты", которые начнут мочить американских журналистов - как людей, прославляющих США - страну, убившую сотни тысяч людей во Вьетнаме, Корее. Афганистане, Ираке, Ливии, Югославии и т.д и т.п. А может и не успеть ничего сказать.

0  0
22.12.2016 13:21
Берти Вустер

нью-йорксая журнашлюшка - это состояние души

0  0
22.12.2016 13:21
- гость -

Кунтцман. Учитывая, что Израиль есть государство евреев, то оно обязано осудить это высказывание. А если нет, то возникает оправданный антисемитизм и уже начинаешь понимать Гитлера.

0  0
22.12.2016 13:23
Андрей

И в Америке, как и везде, живут хорошие люди! А этот Кунтцман, просто нелюдь!!!

0  0
22.12.2016 13:24
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 12:31 Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах..........

Ты олень... Космодемьянская уничтожала животных которые напали на ее Родину, тут не перепутаешь.....она герой, а вот клоун который застрелил посла террорист-фанатик....

0  0
22.12.2016 13:27
- гость -

Anarchy 22 декабря 2016 г. 12:38 Вчера один гость написал, что 4 года назад тут радость была, когда в Ливии завалили американского посла. Не эхо ли эти слова америкоса на ту трагедию?

Домыслы, посла пиндосов завалили в Ливии по делу, надо было раньше валить, может быть и Ливия сохранилась.

0  0
22.12.2016 13:28
- гость -

cunt man англ <---> рус ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) все понятно сразу становится. Русский язык самый объективный язык хе-хе

0  0
22.12.2016 13:43
- гость -

может эта сволочь связана с террористическими организациями, раз их обеляет?

0  0
22.12.2016 14:05
- гость -

Ну я тоже слёзы не лью. Так громко объявляли войну террористам, чтобы они объявили Россиии джихад. Больше года кого-то каждый день убивают. У убитых есть родные и близкие. Кто-то из них будет мстить.

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22.12.2016 15:12
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 13:24 - гость - 22 декабря 2016 г. 12:31 Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах..........

Ты олень... Космодемьянская уничтожала животных которые напали на ее Родину, тут не перепутаешь.....она герой, а вот клоун который застрелил посла террорист-фанатик.... Источник: © ИА "Амител"

если мне не изменяет память, она жгла дома крестьян, которые и сдали ее фашистам

0  0
22.12.2016 15:29
- гость -

Anarchy 22 декабря 2016 г. 12:38 На, полюбуйся: http://old.amic.ru/news/192500/ Это еще не все, поищи в сети, как некоторые депутаты "соболезновали". Так что, обраточка вам.

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