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Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался приносить извинения за статью об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от газеты за материал. Дипломат отметила, что Кунтцман в статье написал, что не "льет слезы" по послу России. Также журналист, по словам Захаровой, называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", в целом статья оправдывает действия террориста.

Несмотря на то, что требование принести извинения прозвучало от представителя российского МИД, журналист в новом материале раскритиковал президента РФ Владимира Путина и власти России, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах, пишет агентство. Подчеркивается, что в статье автор не стеснялся в выражениях.

Кунтцман считает, что убийство Карлова стало результатом российской политики, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист заявляет, что является противником терроризма и осуждает его.

Также Кунтцман написал, что после публикации первого материала он получил десятки писем от американцев, "которые вместе с РФ выступили против него". Он назвал это "беспокоящей тенденцией".

"Решай, Америка, с кем ты – с независимым борцом за свободу или с Россией", – заканчивает новую статью журналист.

В ответ на просьбу агентства объяснить, насколько он считает корректным сравнение убийства российского посла с убийством посла нацистской Германии, Кунтцман ответил: "Потери России во Второй мировой войне были непостижимы, конечно. И я знаю, боль остается. Но наша задача как журналистов – не замечать боль и ориентироваться на факты".

Напомним, убийство Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре на открытии выставки. Преступник, которым оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, несколько раз выстрелил в спину послу, от чего тот позже умер. Нападавшего ликвидировали местные силовики.