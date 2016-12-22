Фото: mediarepost.ru
Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался приносить извинения за статью об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха, пишет РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от газеты за материал. Дипломат отметила, что Кунтцман в статье написал, что не "льет слезы" по послу России. Также журналист, по словам Захаровой, называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", в целом статья оправдывает действия террориста.
Несмотря на то, что требование принести извинения прозвучало от представителя российского МИД, журналист в новом материале раскритиковал президента РФ Владимира Путина и власти России, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах, пишет агентство. Подчеркивается, что в статье автор не стеснялся в выражениях.
Кунтцман считает, что убийство Карлова стало результатом российской политики, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист заявляет, что является противником терроризма и осуждает его.
Также Кунтцман написал, что после публикации первого материала он получил десятки писем от американцев, "которые вместе с РФ выступили против него". Он назвал это "беспокоящей тенденцией".
"Решай, Америка, с кем ты – с независимым борцом за свободу или с Россией", – заканчивает новую статью журналист.
В ответ на просьбу агентства объяснить, насколько он считает корректным сравнение убийства российского посла с убийством посла нацистской Германии, Кунтцман ответил: "Потери России во Второй мировой войне были непостижимы, конечно. И я знаю, боль остается. Но наша задача как журналистов – не замечать боль и ориентироваться на факты".
Напомним, убийство Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре на открытии выставки. Преступник, которым оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, несколько раз выстрелил в спину послу, от чего тот позже умер. Нападавшего ликвидировали местные силовики.
Комментарии
Вот так можно прославиться в наши дни.
Казимир Моисеевич, ты поддерживаешь Кунтцмана?
Он никогда не будет болеть вен.заболеваниями
Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах...............
Ты уже перепутал. Космодемьянская не герой. Космодемьянская героиня.
Фамилия много говорящая у этого подлеца
22.12.2016 12:35 - гость -
+100500. но это тело так и не осознает своей ошибки
Вчера один гость написал, что 4 года назад тут радость была, когда в Ливии завалили американского посла. Не эхо ли эти слова америкоса на ту трагедию?
этот журналюга окажется скоро в лапах террористов, а потом будет заливать в себя до конца дней своих и под себя ходить. Толерантность в германии уже стоит канцлеру кресла, а ведь достаточно просто знать историю, и то , что называют евросоюзом уже когда то пытались построить и мы - не получилось!
послушаем что "ман" заблеет когда иран и турки КСА разматывать начнут, там и до его так любимых обетованных земель не далече.
убийца был "не террористом, а солдатом". не "льет слезы" по послу ================================================================== Хотелось бы у Герши спросить, а кем были уничтожавшие его соплеменников вермахт и СС. Не солдатами ли? Может ему и по ним слёзы не лить...
Кунтцман - если перейти на английский, то получим cunt man Очень интересный перевод, амик не пропустит по-русски, так что сами переводите. Все объясняющая фамилия мрази
Интересно. а что скажет сия тварь если найдутся "солдаты", которые начнут мочить американских журналистов - как людей, прославляющих США - страну, убившую сотни тысяч людей во Вьетнаме, Корее. Афганистане, Ираке, Ливии, Югославии и т.д и т.п. А может и не успеть ничего сказать.
нью-йорксая журнашлюшка - это состояние души
Кунтцман. Учитывая, что Израиль есть государство евреев, то оно обязано осудить это высказывание. А если нет, то возникает оправданный антисемитизм и уже начинаешь понимать Гитлера.
И в Америке, как и везде, живут хорошие люди! А этот Кунтцман, просто нелюдь!!!
- гость - 22 декабря 2016 г. 12:31 Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах..........
Ты олень... Космодемьянская уничтожала животных которые напали на ее Родину, тут не перепутаешь.....она герой, а вот клоун который застрелил посла террорист-фанатик....
Anarchy 22 декабря 2016 г. 12:38 Вчера один гость написал, что 4 года назад тут радость была, когда в Ливии завалили американского посла. Не эхо ли эти слова америкоса на ту трагедию?
Домыслы, посла пиндосов завалили в Ливии по делу, надо было раньше валить, может быть и Ливия сохранилась.
cunt man англ <---> рус ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) все понятно сразу становится. Русский язык самый объективный язык хе-хе
может эта сволочь связана с террористическими организациями, раз их обеляет?
Ну я тоже слёзы не лью. Так громко объявляли войну террористам, чтобы они объявили Россиии джихад. Больше года кого-то каждый день убивают. У убитых есть родные и близкие. Кто-то из них будет мстить.
- гость - 22 декабря 2016 г. 13:24 - гость - 22 декабря 2016 г. 12:31 Вообще в этом мире все перепутано. Кто террорист, а кто герой. Например Алтынташ он террорист, а Космодемьянская она герой. Не перепутать бы. Как всё запутано, придётся Машке Захаровой чечётку перед Гершем бить... на лабутенах..........
Ты олень... Космодемьянская уничтожала животных которые напали на ее Родину, тут не перепутаешь.....она герой, а вот клоун который застрелил посла террорист-фанатик.... Источник: © ИА "Амител"
если мне не изменяет память, она жгла дома крестьян, которые и сдали ее фашистам
Anarchy 22 декабря 2016 г. 12:38 На, полюбуйся: http://old.amic.ru/news/192500/ Это еще не все, поищи в сети, как некоторые депутаты "соболезновали". Так что, обраточка вам.