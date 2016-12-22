Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием автомобиля такси произошла в четверг, 22 декабря, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Авария на Эмилии Алексеевой – 80-й Гвардейской дивизии", – отмечает автор заметки, прилагая к своему посту фотографию с места событий.
Судя по снимку, участниками ДТП стали автомобиль Audi и Ford службы заказа такси.
Комментарии
Если такси принадлежало "Максим", то авторы не преминули бы заострить на этом внимание, а так просто безликое "такси"...
Судя по заголовку в дтп попал точно не автомобиль такси "Максим")))