Фото: lizaalert.org
26-летний житель Горно-Алтайска Анатолий Тенгереков пропал без вести в Республике Алтай. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Молодой человек ушел из дома 19 декабря текущего года. С тех пор данных о его местонахождении нет.
Рост пропавшего равен 180 см, он среднего телосложения, с черными волосами и темно-карими глазами. Молодой человек был одет в черные шапку и пуховик, синие джинсы и серые зимние ботинки.
Особой приметой Тенгерекова является шрам на верхней губе справа.
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