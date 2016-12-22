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Новости

Актер Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ

, ИА "Амител"
Актер добавил, что недоволен ходом предвыборной кампании в Штатах

Фото: bestmoviesonline.ru

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ в случае, если в США "станет хуже". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Актер добавил, что он недоволен ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. По мнению Лундгрена, избранный американский президент Дональд Трамп не готов руководить страной.

Он признал, что не является экспертом в политике, однако отметил, что президент РФ Владимир Путин "собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план".

Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) наиболее известен по ролям в картинах "Каратель", "Неудержимые", "Разборка в Маленьком Токио", "Властелины вселенной" и "Универсальный солдат".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 13:04
- гость -

Да что ж такое, резиновая она, что ль, Россия наша!

1  0
22.12.2016 13:11
Anarchy

Вовулька скоро всем престарелым и особо уже не пользующимся популярностью актерам паспорта пораздает. Брежнев раздавал медальки, а вовчик паспорта)))

0  0
22.12.2016 13:13
- гость -

а зачем он нам нужен?

1  0
22.12.2016 13:16
- гость -

Не спрашивай зачем он нам нужен, спроси зачем мы нужны ему?

0  0
22.12.2016 13:17
она

- гость - 22 декабря 2016 г. 13:13 + перд.. передовик старый..

0  0
22.12.2016 13:18
она

своих хватает

0  0
22.12.2016 13:24
ви

Можем обменять на казимира.

0  0
22.12.2016 13:24
- гость -

13:13, соберём актеров и боевички снимать будем

0  0
22.12.2016 13:29
- гость -

22.12.2016 13:24 - гость -

Посмотрите "Разборки в Маниле". И отрекитесь от своих слов.))

0  0
22.12.2016 13:35
- гость -

ви 22 декабря 2016 г. 13:24 Можем обменять на казимира.

Им кал не нужен. только если для опытов))

0  0
22.12.2016 13:51
Массаж мозга

"... у него всегда есть план" -------------- России потребуется два года на выход из кризиса при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, заявил президент РФ Владимир Путин. Два года ожидания высоких цен на нефть прошло. Из кризиса не вышли. Есть ли у вас новый план, мистер фикс. Мож ещё пару лет подождать? Отличный план!

0  0
22.12.2016 13:57
- гость -

Понаехали тут!!!!!!

0  0
22.12.2016 14:02
- гость -

Россия вам не резиновая! Потом плати пенсию всяким Сигалам, Депардье,Лундгренам, шатались по всяким голливудам, а время пришло и на российскую пенсию позарились

0  0
22.12.2016 14:06
An Vlad

Интересно, сколько ВВП платит западным знаменитостям, за их согласие наклеить своё фото в паспорт гражданина ЭрЭф?

0  0
22.12.2016 14:10
Массаж мозга

An Vlad, думаю, нисколько. Это взаимный пиар. Ну и особое внимание российских властей бонусом.

0  0
22.12.2016 14:18
- гость -

Помнится мне что Дольф Лундгрен чаще всего играл в фильмах плохих парней из России. Теперь вознамерился стать таковым в реалии?

0  0
22.12.2016 14:55
- гость -

А куда старого пердуна-боксёра девать будем ?

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