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Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ в случае, если в США "станет хуже". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Актер добавил, что он недоволен ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. По мнению Лундгрена, избранный американский президент Дональд Трамп не готов руководить страной.

Он признал, что не является экспертом в политике, однако отметил, что президент РФ Владимир Путин "собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план".

Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) наиболее известен по ролям в картинах "Каратель", "Неудержимые", "Разборка в Маленьком Токио", "Властелины вселенной" и "Универсальный солдат".