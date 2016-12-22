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Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ в случае, если в США "станет хуже". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Актер добавил, что он недоволен ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. По мнению Лундгрена, избранный американский президент Дональд Трамп не готов руководить страной.
Он признал, что не является экспертом в политике, однако отметил, что президент РФ Владимир Путин "собран, спокоен, он зрелый политик, и у него всегда есть план".
Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) наиболее известен по ролям в картинах "Каратель", "Неудержимые", "Разборка в Маленьком Токио", "Властелины вселенной" и "Универсальный солдат".
Комментарии
Да что ж такое, резиновая она, что ль, Россия наша!
Вовулька скоро всем престарелым и особо уже не пользующимся популярностью актерам паспорта пораздает. Брежнев раздавал медальки, а вовчик паспорта)))
а зачем он нам нужен?
Не спрашивай зачем он нам нужен, спроси зачем мы нужны ему?
- гость - 22 декабря 2016 г. 13:13 + перд.. передовик старый..
своих хватает
Можем обменять на казимира.
13:13, соберём актеров и боевички снимать будем
22.12.2016 13:24 - гость -
Посмотрите "Разборки в Маниле". И отрекитесь от своих слов.))
ви 22 декабря 2016 г. 13:24 Можем обменять на казимира.
Им кал не нужен. только если для опытов))
"... у него всегда есть план" -------------- России потребуется два года на выход из кризиса при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, заявил президент РФ Владимир Путин. Два года ожидания высоких цен на нефть прошло. Из кризиса не вышли. Есть ли у вас новый план, мистер фикс. Мож ещё пару лет подождать? Отличный план!
Понаехали тут!!!!!!
Россия вам не резиновая! Потом плати пенсию всяким Сигалам, Депардье,Лундгренам, шатались по всяким голливудам, а время пришло и на российскую пенсию позарились
Интересно, сколько ВВП платит западным знаменитостям, за их согласие наклеить своё фото в паспорт гражданина ЭрЭф?
An Vlad, думаю, нисколько. Это взаимный пиар. Ну и особое внимание российских властей бонусом.
Помнится мне что Дольф Лундгрен чаще всего играл в фильмах плохих парней из России. Теперь вознамерился стать таковым в реалии?
А куда старого пердуна-боксёра девать будем ?