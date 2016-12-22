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Власти определяют новые тарифы на тепло и воду для жителей Алтая

, ИА "Амител"
На этой неделе установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2017 год для населения Рубцовска

Фото: saroblnews.ru

Тарифы ЖКХ на 2017 год устанавливают власти Алтайского края – в данный момент приняты решения о взимании платы за тепло и горячую воду для жителей Рубцовска.

"Для потребителей города Рубцовска решениями управления по тарифам от 19.12.2016 №649 и от 19.12.2016 №662 установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2017 год", – проинформировали в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов.

В ведомстве уточняют, что в Рубцовске была актуализирована схема теплоснабжения города. Документ оговаривает, что МУП "Рубцовские тепловые сети" и ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" утратили статус единой теплоснабжающей организации Рубцовска, а сей статус получило АО "Барнаульская тепломагистральная компания".

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Решение управления по госрегулированию цен и тарифов сводится к тому, что потребители Рубцовска по южному, западному и северному контуру будут оплачивать отопление по единым тарифам.

Так, с 1 января по 30 июня 2017 года тариф установлен на уровне 1546,74 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01 июля по 31 декабря – 1933,43 руб./Гкал (с учетом НДС).

Читайте также: Дмитрий Медведев рассказал, как будут расти тарифы ЖКХ в 2017 году

Также отмечается, что тарифы на горячее водоснабжение для рубцовских потребителей "Барнаульской тепломагистральной компании" с 1 января по 30 июня составят 110,87 руб./куб. м, а с 1 июля по 31 декабря – 137,16 руб./куб. м.

Отметим, что ранее в Алтайском крае утвердили тарифы на 2017 год на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей.

Если говорить о прогнозах на следующий год, то совсем недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что тарифы ЖКХ в стране не будут расти выше уровня инфляции. По словам главы правительства, инфляция ожидается на уровне 4%, а значит, и рост тарифов должен "ужаться" в эти показатели.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 13:54
ИГ

Прочитал заголовок новости и первая мысль что власти хотят уменьшить тарифы... прочитал новость, ошибался

0  0
22.12.2016 14:04
- гость -

А говорили что на Украине повысят.

0  0
22.12.2016 14:06
- гость -

Так, с 1 января по 30 июня 2017 года тариф установлен на уровне 1546,74 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01 июля по 31 декабря – 1933,43 руб./Гкал (с учетом НДС).

+25% рост

0  0
22.12.2016 14:10
Гость

Тариф реально уменьшится на отопление: потребители западного контура платили 2247,79 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01.01.2017 будут платить намного меньше, на 31%))) потребители южного контура платили 1565,97 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01.01.2017 снижение на 1,5%

0  0
22.12.2016 14:12
- гость -

- гость - 22 декабря 2016 г. 14:06

вы неверно считаете, уважаемый. ДМ сказал 4%, а +25% вам только кажется

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заверил, что тарифы ЖКХ в стране в 2017 году не будут расти выше уровня инфляции. При этом премьер уточнил, что в следующем году инфляция прогнозируется на уровне 4%, а значит, и рост тарифов должен "ужаться" в эти показатели.

0  0
22.12.2016 14:22
Массаж мозга

"Напомним, что максимальный рост общей платы (это отопление, вода, электроэнергия вместе) за жилищно-коммунальные услуги в Барнауле не может превышать 15,7%." (с) Амител

В чём дело? Медведев обманывает или местные чинуши игнорируют установку главы правительства?

0  0
22.12.2016 14:26
- гость -

Да уже сейчас не все в состоянии платить по счетам в Рубцовске, субсидии дают не всем, а что дальше? Это уже не инфляция, а гиперинфляция...Тарифы и цены растут, а доходы?

0  0
22.12.2016 14:35
- гость -

Так, с 1 января по 30 июня 2017 года тариф установлен на уровне 1546,74 руб./Гкал (с учетом НДС), а с 01 июля по 31 декабря – 1933,43 руб./Гкал (с учетом НДС).

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ТАРИФЫ ЖКХ В СТРАНЕ НЕ БУДУТ РАСТИ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ. По словам главы правительства, инфляция ожидается на уровне 4%, а значит, и рост тарифов должен "ужаться" в эти показатели.

в Рубцовске по теплу хорошо ужались - аж на 25%

0  0
22.12.2016 14:35
- гость -

Что совсем методичку заело? Вам Гость 22 декабря 2016 г. 14:10 с цифрами, что тариф на теплоснабжение в г. Рубцовске реально снизиться, для кое-кого существенно. Не верит е см. ссылку, желтый цвет теплоснабжение http://www.altaitarif22.ru/actual/tarify-2016.php. Вроде чего проще-то, нет, надо говорить на белое черное. Бабло отрабатываете?

0  0
22.12.2016 14:52
- гость -

Как это "снизиться", если сейчас я плачу по тарифу 1546.74 за Гкл, а буду 1933.43? Что снизится, не морочьте голову?!

0  0
22.12.2016 15:00
- гость -

Речь шла пока о 01.01.2017 До осени 2017 дожить надо. Перемен будет еще много, но суть одна - тариф будет единый, у тех у кого он был большой - снизится, у тех, у кого был занижен - вырастет..

0  0
22.12.2016 15:08
- гость -

Массаж мозга 22 декабря 2016 г. 14:22

В чём дело? Медведев обманывает или местные чинуши игнорируют установку главы правительства?

так как право есть возведенная в закон воля господствующего класса, то согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N400 О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации подписанного Медведевым Д.А.:

Представительные органы местного самоуправления (в городах федерального значения - законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе обратить ся к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с инициативой об установлении предельного индекса, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации

Предельные индексы могут быть изменены (пересмотрены) в течение долгосрочного периода их действия в сторону увеличения по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

так что все на законных основаниях, капитализмЪ

0  0
22.12.2016 15:20
- гость -

Доскакались каколики кастрюлеголовые, вот и нечего теперь ныть.

0  0
22.12.2016 15:29
Массаж мозга

"... индекса, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации " -------- Если честно, ни кхе-кхе- не понял... Отклонения чего от чего? Ну а капитализмом это не стоит называть. У нас гибрид тоталитаризма и демократии с элементами феодального и социалистического общества

0  0
22.12.2016 15:43
- гость -

Да не долго уж осталось до " осени 17-го", ДОЖДЕТЕСЬ! Свершится!

0  0
22.12.2016 16:08
- гость -

Да не долго уж осталось до " осени 17-го"

а может-быть до февраля 17-го, тепереча у нас одна Революция 1917 года )

0  0
22.12.2016 16:12
- гость -

Возможно, то-то они до осени боятся не дожить...

0  0
22.12.2016 16:17
- гость -

Революций в России было три и один госпереврот, так что удивляться не приходиться...

0  0
22.12.2016 16:29
гость

против таких тарифов хоть на какие баррикады пойду!

0  0
22.12.2016 16:47
- гость -

такие плавающие тарифы, каждый месяц разные суммы Радостно за тех, кто кормиться с этих платежей, умнички, ни в чём наверное себе не отказывают)))

0  0
22.12.2016 17:08
- гость -

Работники ЖКХ, не попадайте мне под скальпель! Устрою замкнутый цикл.

0  0
22.12.2016 17:10
- гость -

ЖКХ одна большая законная кормушка для чиновников и монополистов. Поэтому Вова и не спешит порядок наводить, хоть каждый год слезно обещает. А Дима? Да кому он страшен, ловец покемонов.

0  0
22.12.2016 17:56
- гость -

Ну а как иначе? Надо же что то в карманы натыривать. Сколько раз с наступлением зимы реки в городе текли, не может это бесплатно происходить?

0  0
22.12.2016 21:25
Economist

С такими сетями как у нас тарифы можно бесконечно поднимать и все мало будет. В некоторых районах теплотрассы лежат просто в земле и очень эффективно ее греют всю зиму (район Силикатного). Новые дома нужно обязать строить со счетчиками отопления, иначе получается, что старая панелька платит в два раза больше за тепло, чем такая же новая, только со счетчиком на каждую квартиру (лично проверял). Чуть малейшая оттепель, в старых домах форточки на распашку - греем улицу, благодарите нас за местами теплую зиму.

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