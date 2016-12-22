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Случай смертельного отравления контрафактной водкой зафиксировали в Иркутске на фоне массовой гибели людей, употребивших "Боярышник", передает ТАСС.

"Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза", – заявила в рамках заседания городской комиссии по ЧС глава департамента здравоохранения и социальной защиты областной столицы Наталья Тарабан.

Отмечается, что власти пока не располагают информацией о составе этого контрафактного продукта.

ТАСС также приводит данные источника в медицинских кругах, который отметил, что часть из 37 смертельных случаев, зарегистрированных на данный момент в больницах Иркутска, произошла от отравления не метиловым спиртом, а другим – неизвестным ядом.

Напомним, что ранее метанол был выявлен в составе концентрата "Боярышник". Жертвами отравления в результате употребления спиртосодержащей продукции в Иркутске стали 64 человека.

В областной столице в данный момент изымают из торговых организаций контрафактный алкоголь и золотосодержащие жидкости.