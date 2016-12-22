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Случай смертельного отравления контрафактной водкой зафиксирован в Иркутске

, ИА "Амител"
Трагический инцидент произошел на фоне массовой гибели людей после употребления "Боярышника"

Фото: ngzt.ru

Случай смертельного отравления контрафактной водкой зафиксировали в Иркутске на фоне массовой гибели людей, употребивших "Боярышник", передает ТАСС.

"Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза", – заявила в рамках заседания городской комиссии по ЧС глава департамента здравоохранения и социальной защиты областной столицы Наталья Тарабан.

Отмечается, что власти пока не располагают информацией о составе этого контрафактного продукта.

ТАСС также приводит данные источника в медицинских кругах, который отметил, что часть из 37 смертельных случаев, зарегистрированных на данный момент в больницах Иркутска, произошла от отравления не метиловым спиртом, а другим – неизвестным ядом.

Напомним, что ранее метанол был выявлен в составе концентрата "Боярышник". Жертвами отравления в результате употребления спиртосодержащей продукции в Иркутске стали 64 человека.

В областной столице в данный момент изымают из торговых организаций контрафактный алкоголь и спиртосодержащие жидкости.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.12.2016 13:27
- гость -

поинтересовались бы сколько после ночных клубов в психушки попадает - был человек и нету. Травануться и стать овощем стало проще простого. Где хваленые ЕГАИСы и прочая хрень?

0  0
22.12.2016 13:32
PS

22.12.2016 13:27 - гость - "Где хваленые ЕГАИСы и прочая хрень?" Как всегда - контролирующие органы есть, а контроля нет!

0  0
22.12.2016 14:09
О

Если обратится к статистике, то по всей России ежегодно травится больше 10 тысяч человек.

0  0
22.12.2016 14:35
Паша

Где троленышь босявый, который ЕГАИС (кормушку фсбшников) расхваливал и уверял, что с его введением контрафакта не будет?

пропутинцы все такие предатели? или просто за геноцид взялись?

0  0
22.12.2016 14:36
Сумрачный гений

"Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку Белая береза"

Боюсь родственники просто не в курсе, что всё употребляла эта несчастная женщина. Даже если допустить, что это так - это не нормально когда женщина пьёт водку.

0  0
22.12.2016 14:41
Паша

Антоша, не твое дело что пьет женщина. Ты лучше дай оценку троллям пропутинским, которы всех о снижении потребления алкоголя в России уверяли.

А про то, что говорят родственники не беспокойся, источник отравления уже установлен, и про интересы следствия я думаю ты тоже в курсе.

0  1
22.12.2016 15:11
- гость -

Меанол сейчас может оказаться и в хенне и вискаре. а вы алкошня и боярка(

0  0
22.12.2016 15:12
ви

Паша завязывай с бухлом и эта проблема тебя перестанет волновать

0  0
22.12.2016 15:35
CALIBR

В цехе ,где разливали Боярышник , обнаружили фальсификаты водки четырёх марок,"Белая берёза" - в их числе.

0  0
22.12.2016 15:47
Сумрачный гений

Паша 22 декабря 2016 г. 14:41 Антоша, не твое дело что

Перво-наперво не твоё дело, что я думаю по этому поводу. Второе, отравление в Иркутске не показатель того, что население стало больше пить.

0  0
22.12.2016 15:48
Сумрачный гений

Казимир, вот правильно информацию преподнёс. Как говориться, шах и мат

0  0
22.12.2016 15:49
Сумрачный гений

ви 22 декабря 2016 г. 15:12 Паша завязывай с бухлом и эта проблема тебя перестанет волновать

+100500

0  0
22.12.2016 15:52
Сумрачный гений

Паша 22 декабря 2016 г. 14:35 Где троленышь босявый, который ЕГАИС

ЕГАИС позволяет отследить движение алкашки и отсеять контрафакт, что и было успешно сделано правоохранителями.

0  0
22.12.2016 15:59
CALIBR

"Нинок", отсеяли не контрафакт , а фальсификат .Именно в цехе,который разливал Боярку. Если не видишь разницы ,попроси Пашу , он тебе глаза откроет. * гарантирую.

0  0
22.12.2016 16:04
CALIBR

В связи с массовым отравлением людей в Иркутске правоохранители проверили за ночь более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщил в четверг в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев.

"Проверено 236 торговых точек, и 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости изъято за ночь в Иркутске", - приводит его слова РИА "Новости". Кроме того, полицейские провели проверки в ряде торговых точек Забайкальского края, в результате чего изъяли более трех тонн суррогата, который продавался в магазинах под видом косметических лосьонов и пищевых добавок, сообщает сайт УМВД по Забайкалью. Так, продуктовом магазине села Засопка продавался косметический лосьон с экстрактом боярышника для употребления в пищевых целях и спиртосодержащие жидкости "Хлебный", "Кедровый", "Медовый", "Наполеон". +++++++++++++++++ И это при первой облаве в области. Уверен ,аналогичное безобразие - в других регионах

0  0
22.12.2016 16:07
Паша

Антоша

уверен?

знанию не один способ, как твой ЕГАИС обойти.

Если не в теме, лучше не лезь. Женщин осуждай пьющих, это тебе никто не запретит.

0  0
22.12.2016 16:11
Паша

Антоша, логинься под Нину Хартли, мож тебя на следующую вечеринку массажисткой позовем)))

0  0
22.12.2016 16:18
CALIBR

мож тебя на следующую вечеринку массажисткой позовем))) ++++++++++++++++ Вот не надо - приедет с пятью НИКами ,что делать - то будем,Паш ? С Муринью Бенисиу ,в частности ? А с Дэвидом Делла Роккой

0  0
22.12.2016 16:23
Паша

Калибр

Да и фальсификат никто не отсеивал. Просто случай массовый вышел, вот и забегали мусорята, и то, я думаю, ненадолго.

Нина правда верит во всевластность системы. Только вот она даже не знает что контрольные счетчики проверяют за бабки частные шараги, с которыми можно всегда договориться о чем угодно.

Че спорить с троллем который влез в тему в которой не в зуб ногой)))

0  0
22.12.2016 16:29
Нина Хартли

Паша 22 декабря 2016 г. 16:11 мож тебя на следующую вечеринку массажисткой позовем)))

Вы чо там геи штоле?

0  0
22.12.2016 16:31
Навеки твой Антоний

Паша 22 декабря 2016 г. 16:07 знаю не один способ

в этом и не сомневался.

0  0
22.12.2016 16:31
Навеки твой Антоний

Паша 22 декабря 2016 г. 16:07 как твой ЕГАИС обойти.

Он не мой, он государственный

0  0
22.12.2016 16:36
CALIBR

Вы чо там геи штоле? ++++++++++++++ Кто про что ,а геи о геях - умом нараскоряку.

0  0
22.12.2016 16:37
- гость -

Навеки твой Антониq

А тут и сомневаться не надо, система создавалась, чтоб доить с предприятий деньги а не для того что бы обезопасить алкогольную продукцию. Поэтому "дыры" которые в ней существуют, затыкать не спешат. Коровы и так доятся и деньги в карман идут. А народ как травился, так и будет травиться. Все равно задача в этом не стояла.

0  0
22.12.2016 16:38
Паша

16-37 мой паша

0  0
22.12.2016 16:44
Навеки твой Антоний

Паша 22 декабря 2016 г. 16:23 Че спорить с троллем который влез в тему в которой не в зуб ногой)))

вы тут смотрю спецы по фальсификату и контрафакту.

0  0
22.12.2016 16:48
Паша

Навеки твой Антоний 22 декабря 2016 г. 16:44

А че с нас возьмешь, Обамачмо скоро уволят и нас вместе с ним, проходим перестажировку...

Мож управдомами когда станем)))

0  0
22.12.2016 17:15
- гость -

В Нигерии конфисковала 2,5 тонны "пластикового риса", завезенного недобросовестными бизнесменами контрабандным путем.

http://www.bbc.com/news/world-africa-38391998

0  0
22.12.2016 17:37
CALIBR

Ну вот , у кого то за Нигерию гондурас зачесался ...типа тонкого намёка , что и Россия недалеко ...того...от Нигерии ушла.

0  0
22.12.2016 18:35
almas

В 37 смертельных случаях, которые зафиксировали врачи в Иркутской области, люди отравились не метанолом, содержащимся в концентрате для ванн «Боярышник», а другим неизвестным ядом

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/22/12/2016/585b6df69a794712f8fb5975?from=main

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