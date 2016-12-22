Фото: mordovmedia.ru
Автослесаря из Бийска подозревают в мошенничестве, совершенном в отношении своей клиентки.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее судимый мужчина взял на себя обязательства по ремонту автомобиля женщины, но затем скрылся с полученной суммой в размере 41 тысячи рублей.
Автоледи обратилась в полицию. Злоумышленник довольно долго скрывался от правоохранителей, но в итоге был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Наукоград, !
Запятая тоже лишняя