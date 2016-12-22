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МВД РФ обнародовало статистику угонов "легковушек" за прошедшие шесть месяцев. Как выяснилось, преступники стали реже совершать угоны, при этом возглавили список самых "популярных" у злоумышленников моделей "бюджетники", пишет "Российская газета".

За полгода в стране зафиксировали 13,9 тысячи угонов и более 20 тысяч краж машин – на 17,6% и 19,4% меньше, чем в 2015 году. Возглавил список автомобиль Hyundai Solaris (845 эпизодов), который является одним из доступных бестселлеров первичного авторынка последних лет. Данные характеристики, вероятно, взаимосвязаны, пишет газета: "корейцев" уводят для разбора на запчасти, которых благодаря востребованности машины нужно все больше.

На втором месте оказалась тольяттинская "шестерка" – ВАЗ-2106 (676 угонов), на третьем расположилась другая среднебюджетная иномарка, самая продаваемая на первичном рынке, – Kia Rio (647).

В десятку самых угоняемых также вошли Toyota Camry (569), Toyota Corolla (521), Ford Focus, Toyota Land Cruiser 200, Renault Logan, Mazda 3 и Toyota RAV4.

"РГ" отмечает широкое представительство в этом списке Toyota. Японский бренд занял второе место в "марочном" зачете, уступив только ВАЗу, который, по словам лидера Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, действительно не очень хорошо защищен.

Он отметил, что ВАЗ покупают люди с невысокими доходами, которым не хватает денег, чтобы оплатить дорогую сигнализацию. Похмелкин сообщил, что злоумышленники крадут ВАЗ, как правило, на запчасти, а затем перепродают их туда, где эти машины популярны.

В сегменте премиальных моделей лидируют Land Rover Discovery (118 случаев), Infiniti FX/QX (109) и BMW X5 (96).

Похмелкин отметил, что дорогие иномарки угоняют реже дешевых, так как они лучше защищены и обладают хорошей сигнализацией. Кроме этого, такие авто часто оставляют на охраняемых парковках. "Я думаю, дело именно в этом", – заключил Похмелкин.