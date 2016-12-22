Четверг, 22 Декабрь, 21:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-19°
Обь
79см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016Убийство посла России в Турции
Новости

Эрдоган наградил убийцу посла Карлова за два дня до покушения – СМИ

, ИА "Амител"
Сообщается, что застреливший посла полицейский якобы неоднократно участвовал в операциях по обеспечению безопасности Эрдогана

Фото: thefiscaltimes.com

В сети появилась фотография, на которой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вручает награду человеку, убившему российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Снимок якобы сделали за два дня до покушения, пишет "ФедералПресс" со ссылкой на агентство ANNA-News.

Уточняется, что полицейский, который выстрелил в дипломата, якобы не раз участвовал в операциях по обеспечению безопасности Эрдогана. При этом молодой человек не входил в команду, занимавшуюся личной охраной президента Турции.

Фотографию с церемонии вручения наград разместили на сайте Kurdistan insider.

Напомним, Карлова застрелили в понедельник, 19 декабря, на открытии фотовыставки. Турецкой полиции пришлось ликвидировать террориста. По словам Эрдогана, это сделали из опасений, что у нападавшего могла быть при себе бомба, добавляет РИА Новости.

"Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение", — цитирует агентство Эрдогана.

Президент Турции добавил, что расследование убийства посла ведет двусторонняя комиссия, в которую входят специалисты из России.

Читайте также в сюжете: Убийство посла России в Турции
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.12.2016 14:27
Массаж мозга

А может это был аванс за предстоящую операцию?

0  0
22.12.2016 14:30
дятел

вообще ни чего не доказывает. если скрипки ролдугина - это фынтастика, то вот это - фэнтези.

0  0
22.12.2016 14:31
- гость -

а амик фэйки перепечатывает)

0  0
22.12.2016 15:28
CALIBR

Турецкой полиции пришлось ликвидировать террориста. По словам Эрдогана, это сделали из опасений, что у нападавшего могла быть при себе бомба. ++++++++++++++ Ну да,после девяти выстрелов (!)в тело посла террориста пришлось ликвидировать. * на теле посла - девять пулевых ранений.

0  0
22.12.2016 15:46
- гость -

А Путин наградил Карлова через два дня после убийства. Совпадение? Не думаю.

0  0
22.12.2016 17:03
Гонец из Пензы

калибр, да и смысл, имея бомбу, открывать стрельбу? сразу "бах!" и все на небесах

0  0
22.12.2016 17:13
гость

Бося, расскажи, Эрдоган друг, враг или так?

0  0
22.12.2016 17:18
- гость -

Турецкий партнёр Володи оказывается тоже многоходовочник и работает по методике Ботвинника - мат конём с первого хода

0  0
22.12.2016 17:29
- гость -

Вранье, вы эту новость на украинском сайте скопировали?

0  0
22.12.2016 17:34
CALIBR

калибр, да и смысл, имея бомбу, открывать стрельбу? сразу "бах!" и все на небесах ++++++++++++ Логично. Вопрос ,почему в стране повышенной террористической угрозы ,российский дипломат оказался без сопровождения,остался открытым.

0  0
22.12.2016 17:45
Гонец из Пензы

"Вопрос ,почему в стране повышенной террористической угрозы ,российский дипломат оказался без сопровождения,остался открытым." ============== теперь ещё и ко всем, кто на вофку работает охрану приставлять? боюсь, страна не потянет... надорвётся

0  0
22.12.2016 18:04
CALIBR

теперь ещё и ко всем, кто на вофку работает охрану приставлять? боюсь, страна не потянет... надорвётся +++++++++++++++ Не ко всем. И.Яровая ,год назад : «Сегодня Турция стала опасным очагом дружбы с терроризмом, который сжигает саму возможность для экономического сотрудничества, - сказала парламентарий. - Официальная Анкара сама сожгла свою репутацию и доверие». По ее мнению, для России ограничительные меры в отношении Турции – это, прежде всего, вопрос безопасности, а не вопрос импортозамещения. «Наша граница не может быть открыта для террористического трафика, в любой форме - будь то перемещение опасных грузов, или въезд прошедших вербовку в ИГИЛ боевиков, готовых к совершению преступлений, будь то использование российских экономических преференций для конвертации в пособничество террористам на территории Турции, или вовлечение российских граждан в экстремистские и террористические организации», - пояснила Яровая.(с) А Яровая предупреждала...,а разум подсказывал "бери сопровождение" ,но

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:01
Внук Иосифа Сталина умер в Москве 0
20:13
Путин заявил, что Россия превосходит любого потенциального агрессора 11
19:52
Волонтеры разыскивают родственников потерявшего память пенсионера 0
19:24
2ГИС назвал самые популярные компании 2016 года в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые тарифы, капремонт и очередной барнаульский потоп
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 22 декабря
18:51
Сибиряков ждут 50-градусные морозы – синоптики 0
18:23
Песков назвал "невменяемым" автора статьи об убийстве посла в NY Daily News 0
18:06
Последствия коммунальной аварии устраняют на улице Глушкова в Барнауле 0
17:52
Первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре в Барнауле 1
17:34
Это его право: Песков о планах Навального пойти на выборы президента 2
17:27
Бомбу искали и не нашли в рубцовском лицее 0
17:16
Момент взрыва газового баллона в московском метро. Видео 0
17:06
Барнаул входит в ТОП-5 столиц регионов РФ с нулевым муниципальным долгом 0
16:56
Очередная зимняя река: в Барнауле произошла новая коммунальная авария. Фото 4
16:35
Популярность России у американцев снизилась до уровня времен холодной войны 10
16:24
Жителя Алтая осудили за убийство визитера, который не хотел уходить 1
16:15
Кадыров раскритиковал статью NY Daily News об убийстве посла Карлова 6
16:07
Прощание с убитым в Турции послом Андреем Карловым проходит в Москве 0
15:52
Тот самый "Оливье": как готовили любимый салат 150 лет назад 24
15:41
Бойкот, или Почему Россию хотят лишить чемпионата мира по биатлону? 6
15:34
На Украине раскритиковали полученные от США беспилотники "каменного века" 4
15:24
Бухгалтера на Алтае обвиняют в хищении 4,4 млн руб. из федеральной казны 4
15:16
Газовый баллон взорвался возле станции метро "Коломенская" в Москве 0
15:08
Пожар унес жизни 10-летней девочки и ее мамы в Алтайском крае 0
14:56
Топ самых добрых и полезных мультиков для детей 5
14:49
Впервые почти за 40 лет в пустыне Сахара выпал снег. Фото 3
14:36
Юмор FM Барнаул дарит слушателям сноуборд в честь своего дня рождения 1
14:32
Песков не знает о планах Путина снова баллотироваться в президенты 81
14:21
Эрдоган наградил убийцу посла Карлова за два дня до покушения – СМИ 12
14:11
Неизвестные пытались стащить силовой кабель из-под моста через Барнаулку 5
14:04
Почему в ноябре в квитанциях барнаульцев резко подорожало тепло? 11
13:52
Полиция составила топ-10 самых угоняемых авто в России 1
13:33
Власти определяют новые тарифы на тепло и воду для жителей Алтая 24
13:27
Автослесарь в Бийске взял деньги с клиентки и пропал с полученной суммой 2
13:17
Случай смертельного отравления контрафактной водкой зафиксирован в Иркутске 30
13:03
Актер Дольф Лундгрен пообещал подумать о переезде в РФ 17
12:50
Волонтеры ведут поиски 26-летнего жителя Горного Алтая 0
12:35
"Единую Россию" в Алтайском крае возглавит Александр Романенко – источник 8
12:23
Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле. Фото 2
12:14
Автор статьи об убийстве Карлова в New York Daily News отказался извиняться 23
12:03
Внедорожник сбил девочку в барнаульском поселке Казенная Заимка и скрылся 5
12:00
Увлекательные семейные выходные с Дедом Морозом прошли в ТРЦ "Пионер" 0
11:58
Строители "Демидов Парка" приступили к возведению нового объекта 11
11:51
Кого мир потерял в 2016 году? 2
11:38
Движение открыли по всем трассам Алтайского края 0
11:28
Минфин РФ опроверг рост цен на сигареты до 220 рублей за пачку 3
11:16
Строительство в Алтайском крае продолжает "сжиматься" в финансовых объемах 3
11:06
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год 5
10:52
Пенсионерка на Алтае отдала мошенникам 500 тыс. руб. за "чудо-препарат" 26
10:37
Новогодние огни Барнаула: как украсили город к празднику
Атмосфера новогодней феерии все больше ощущается в краевой столице
10:28
Роспотребнадзор прокомментировал заявление МВД о программе "Ревизорро" 13
10:17
Барнаульца осудили за дорожную аварию, в которой погиб полицейский 1
10:06
Бийский солдат-срочник скончался в воинской части на Камчатке от менингита 6
09:57
Омбудсмен Москалькова не подтвердила перевод Дадина в алтайскую колонию 4
09:43
Актер Вячеслав Шалевич скончался в Москве 3
09:32
"Алтайбаскет" упустил победу над "Уфимцем" за три секунды до конца встречи 0
09:29
Бывший зэк обчистил ферму своего односельчанина в Алтайском крае 0
09:18
Штормовое предупреждение сняли в Алтайском крае 1
09:09
Бийчанка от имени знакомой разместила объявление об интим-услугах 8
09:00
Где найти работу в Барнауле в кризис? 0
08:58
Каждый пятый россиянин заклеивает веб-камеру – эксперты 56
08:43
Движение по одной из алтайских трасс до сих пор закрыто из-за непогоды 0
08:29
Путин объяснил отсутствие охраны у погибшего в Турции посла Карлова 10
08:16
Утро 22 декабря началось в Барнауле с шестибалльных пробок 3
07:46
Пятые "Елки" и "Пассажиры": все главные премьеры недели в кино 1
07:27
Плата за капремонт в Алтайском крае может вырасти уже в 2017 году 24
07:08
МЧС взяло на себя безопасность на елках в Алтайском крае 0
06:44
Новогоднее меню: какие продукты могут стать причиной отравления? 42
06:25
Дом с барбекю и лесом за забором продают в Барнауле за 19,5 млн руб. Фото 32
06:03
Барнаульцы массово собрались подрабатывать в новогодние праздники – опрос 13
05:08
Шторм продолжается: в Алтайском крае к метелям и снегу добавится холод 0
04:12
Откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка? 1
00:02
Мартин Скорсезе снимет Ди Каприо в роли жестокого маньяка-убийцы 5

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.