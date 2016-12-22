Фото: thefiscaltimes.com

В сети появилась фотография, на которой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вручает награду человеку, убившему российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Снимок якобы сделали за два дня до покушения, пишет "ФедералПресс" со ссылкой на агентство ANNA-News.

Уточняется, что полицейский, который выстрелил в дипломата, якобы не раз участвовал в операциях по обеспечению безопасности Эрдогана. При этом молодой человек не входил в команду, занимавшуюся личной охраной президента Турции.

Фотографию с церемонии вручения наград разместили на сайте Kurdistan insider.

Напомним, Карлова застрелили в понедельник, 19 декабря, на открытии фотовыставки. Турецкой полиции пришлось ликвидировать террориста. По словам Эрдогана, это сделали из опасений, что у нападавшего могла быть при себе бомба, добавляет РИА Новости.

"Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение", — цитирует агентство Эрдогана.

Президент Турции добавил, что расследование убийства посла ведет двусторонняя комиссия, в которую входят специалисты из России.