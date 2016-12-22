Фото: thefiscaltimes.com
В сети появилась фотография, на которой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вручает награду человеку, убившему российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Снимок якобы сделали за два дня до покушения, пишет "ФедералПресс" со ссылкой на агентство ANNA-News.
Уточняется, что полицейский, который выстрелил в дипломата, якобы не раз участвовал в операциях по обеспечению безопасности Эрдогана. При этом молодой человек не входил в команду, занимавшуюся личной охраной президента Турции.
Фотографию с церемонии вручения наград разместили на сайте Kurdistan insider.
Напомним, Карлова застрелили в понедельник, 19 декабря, на открытии фотовыставки. Турецкой полиции пришлось ликвидировать террориста. По словам Эрдогана, это сделали из опасений, что у нападавшего могла быть при себе бомба, добавляет РИА Новости.
"Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение", — цитирует агентство Эрдогана.
Президент Турции добавил, что расследование убийства посла ведет двусторонняя комиссия, в которую входят специалисты из России.
Комментарии
А может это был аванс за предстоящую операцию?
вообще ни чего не доказывает. если скрипки ролдугина - это фынтастика, то вот это - фэнтези.
а амик фэйки перепечатывает)
Турецкой полиции пришлось ликвидировать террориста. По словам Эрдогана, это сделали из опасений, что у нападавшего могла быть при себе бомба. ++++++++++++++ Ну да,после девяти выстрелов (!)в тело посла террориста пришлось ликвидировать. * на теле посла - девять пулевых ранений.
А Путин наградил Карлова через два дня после убийства. Совпадение? Не думаю.
калибр, да и смысл, имея бомбу, открывать стрельбу? сразу "бах!" и все на небесах
Бося, расскажи, Эрдоган друг, враг или так?
Турецкий партнёр Володи оказывается тоже многоходовочник и работает по методике Ботвинника - мат конём с первого хода
Вранье, вы эту новость на украинском сайте скопировали?
калибр, да и смысл, имея бомбу, открывать стрельбу? сразу "бах!" и все на небесах ++++++++++++ Логично. Вопрос ,почему в стране повышенной террористической угрозы ,российский дипломат оказался без сопровождения,остался открытым.
"Вопрос ,почему в стране повышенной террористической угрозы ,российский дипломат оказался без сопровождения,остался открытым." ============== теперь ещё и ко всем, кто на вофку работает охрану приставлять? боюсь, страна не потянет... надорвётся
теперь ещё и ко всем, кто на вофку работает охрану приставлять? боюсь, страна не потянет... надорвётся +++++++++++++++ Не ко всем. И.Яровая ,год назад : «Сегодня Турция стала опасным очагом дружбы с терроризмом, который сжигает саму возможность для экономического сотрудничества, - сказала парламентарий. - Официальная Анкара сама сожгла свою репутацию и доверие». По ее мнению, для России ограничительные меры в отношении Турции – это, прежде всего, вопрос безопасности, а не вопрос импортозамещения. «Наша граница не может быть открыта для террористического трафика, в любой форме - будь то перемещение опасных грузов, или въезд прошедших вербовку в ИГИЛ боевиков, готовых к совершению преступлений, будь то использование российских экономических преференций для конвертации в пособничество террористам на территории Турции, или вовлечение российских граждан в экстремистские и террористические организации», - пояснила Яровая.(с) А Яровая предупреждала...,а разум подсказывал "бери сопровождение" ,но