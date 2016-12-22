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Неизвестные предприняли попытку украсть силовой кабель из-под реконструированного моста через Барнаулку на проспекте Ленина — именно с этим связаны проблемы с освещением на данном объекте.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в ночь с 15 на 16 декабря начались перебои со светом на центральной аллее моста. В этой связи специалисты начали выяснять, что послужило причиной неисправности.

Были вскрыты распределительные коробки фонарей, произведен их частичный демонтаж. Затем специалисты начали прозванивать кабели.

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"По итогам работ установлено, что неизвестными лицами, ориентировочно, в ночь с 15 на 16 декабря была осуществлена попытка кражи силового кабеля, расположенного в подмостовом пространстве, который питал линии освещения прогулочной зоны центральной части моста", – заявляют в мэрии.

При этом городские власти подчеркивают, что попытка оказалась неудачной, так как кабель был под напряжением. Однако данная манипуляция обернулась повреждением кабеля и отключением линии. В данный момент все неисправности устранены.

Отметим, что мост через Барнаулку был открыт совсем недавно — 13 декабря. Данный объект реконструировался с сентября 2015 года в рамках создания туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".