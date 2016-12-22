Фото: vk.com/barneos22
Неизвестные предприняли попытку украсть силовой кабель из-под реконструированного моста через Барнаулку на проспекте Ленина — именно с этим связаны проблемы с освещением на данном объекте.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в ночь с 15 на 16 декабря начались перебои со светом на центральной аллее моста. В этой связи специалисты начали выяснять, что послужило причиной неисправности.
Были вскрыты распределительные коробки фонарей, произведен их частичный демонтаж. Затем специалисты начали прозванивать кабели.
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"По итогам работ установлено, что неизвестными лицами, ориентировочно, в ночь с 15 на 16 декабря была осуществлена попытка кражи силового кабеля, расположенного в подмостовом пространстве, который питал линии освещения прогулочной зоны центральной части моста", – заявляют в мэрии.
При этом городские власти подчеркивают, что попытка оказалась неудачной, так как кабель был под напряжением. Однако данная манипуляция обернулась повреждением кабеля и отключением линии. В данный момент все неисправности устранены.
Отметим, что мост через Барнаулку был открыт совсем недавно — 13 декабря. Данный объект реконструировался с сентября 2015 года в рамках создания туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
что столбы попадали - кабель грузовиком пытались вытянуть?
Амик, что за речь? Стащить..Может лучше стырить или слямзить или упереть?
Из под моста можно только вытащить, если ты не на лодке.
Люмпены хотели весело встретить Новый Год.Не срослось.
Можно отпилить и стащить в лодку. )