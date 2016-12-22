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В пустыне Сахара (Африка) впервые за 37 лет выпал снег, написал в среду, 21 декабря, ТАСС со ссылкой на газету The Independent.

Необычное явление зафиксировал в понедельник, 19 декабря, фотограф-любитель Карим Бушетата, уточняет агентство. На снимках видно, что дюны покрывает тонкий слой снега.

По словам Бушетаты, "все были шокированы", увидев снегопад в Сахаре. Фотограф добавил, что снег пролежал в течение дня, а затем начал таять.

Издание уточняет, что последний раз снег рядом с городом Айн-Сефра выпадал в 1979 году. В тот раз непогода нарушила движение транспорта.

Согласно данным Гидрометцентра России, температура в указанном городе днем равна 11 градусам, а ночью – двум градусам тепла.