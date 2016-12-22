Фото: anews.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о том, имеет ли Владимир Путин намерение вновь побороться за должность главы государства на выборах.
Как передает ТАСС, об этом Песков заявил в интервью телеканалу "Мир". "Мне не известно об этом", – отметил представитель Кремля.
В целом пресс-секретарь президента полагает, что разговоры о предстоящих выборах главы государства сегодня обсуждаются в среде политологов на фоне предыдущего срока.
"Вот это рефлекс, что сейчас надо предаваться предвыборным настроениям. Поэтому ведется такая дискуссия. Еще раз повторяю: нет сейчас такой повестки дня", – добавил Песков.
При этом он подчеркнул, что властные институты сегодня настроены на ежедневную работу, текущие проекты, а "о выборах никто не говорит и не думает".
Комментарии
Да закон принять о исполнении работы президента по жизненно. Как раньше. До гробовой доски. И все дела. Что тут думать то.))) Пока Путин жив не будет конца света. ОН уйдёт, всё сразу ядерная война.Растащют всю страну. Мародёрства и т.д.
"Или я веду её в ЗАГС, или она меня ведёт к прокурору!" (с)
Или новый срок в Кремле, или новый срок на Колыме...
ДальЛАГ или как его там... порушены на Колыме все ИТУ.
Какие планы, когда есть определение Конституционного суда РФ о том что два срока подряд это конституционный предел!
а пескова что не спроси то не знает, не в курсе, в кремле ничего не известно и т.п. он там что делает-то вообще?
он там что делает-то вообще? -------------------
Бизнес. Ничего лиШНего...
он там что делает-то вообще? -------------------
Бизнес. Ничего лиШНего...
ну а кто если не он
Песков в обычном своём состоянии - неведение. За это, видать, и держат.
Господин пожизненный президен
О,Великий Гудвин!! Подари ты этому не ведущему, что творит, электорату, хоть капельку ума!
Там же и тогда же :
Президент России Владимир Путин - либеральный лидер по своей натуре. И это несмотря на то, что недруги клеймят его консерватором и противником свободы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР 24». «Вы знаете, недруги - в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России – они считают, что Путин – скорее консерватор и такой государственник, которому чуждо слово «свобода». Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя «оппозицией». Он абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее», - отметил пресс-секретарь. +++++++++++++++ Так шта,ура-пацриоты ,гнёмся в пол челом и лбы сшибаем перед Главным Либералом России ,или как там на вашем слэнге - либерастом ?
Берти Вустер зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 14:58 он там что делает-то вообще?
Отсутствие информации тоже информация
ЗЫ Правильной дорогой идём товарищи
15-44 Казимир, сейчас у оппиков разрыв шаблонов случится. Несрастаемый
Да я больше за деда переживаю - не дай бог,не дай бог. )) * да и боське всемлгущему надо будет из истинного либерала в абсолютные перья красить.
Ну Майкл-то выдержит, но за деда реально страшно. Надо ему валерьянки подогнать. Дед, если что, маякни
сказка про белого бычка перед выборами каждый раз повторяется... а потом когда путин всё-таки соизволит принять расею в управление ещё на 6 лет, все так будут радоваться и рассказывать, как это правильно и хорошо, как-будто не знали раньше, что так и будет З.Ы. зачем пескова об этом спрашивают, когда он всегда не знает, пока путин сам не скажет?
да дед кальвадосовки хряснет с устатку , рукавом закусит,крутанется трижды по оси и обратится в абсолютного либерала ,вместе с камрадом - им не привыкать и Раджепа чехвостить и Эрдогану
подмахиватьподдакивать. )
Не, ну что вы хотели - ведь эта клака всегда поддерживает действующего вождя! Вот и Михалков высказался, что он поддерживал Ельцина когда ему не было альтернативы, а вот теперича прозрел...
поржал от души! прально песков сказал! абсолютно в тютельку! потому как забугорные и тем более наши якобы либералы энто либерасты на букву п! буковские, дмитриевы и прочие мелкотравчатые жывотные! ха-ха!
дед , вы говорите "либерасты" , подразумеваете Путин - я правильно понял ?
дед, так путин либераст или нет? Премьер-министр Владимир Путин является не меньшим либералом, чем многие из тех, кого так принято называть, но свои либеральные идеи он реализует не на словах, а на деле. Такое заявление в интервью журналу "Итоги" сделал пресс-секретарь председателя правительства Дмитрий Песков.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/26/03/2012/5703f5189a7947ac81a66376
или еще глянь https://www.youtube.com/watch?v=qulwuOkIA9w там сам плешивый в своей либерастии признается?
дед, признайся поцреоты-шизофреники, которые борются сами с собой
Но поцреота Карнилина хорошо тряханулии....
Что он сегодня с перепугу порол про свои маямские квартиры... и про то как забыл рассказать что с женой развелся... Дед - это твои божества, которым ты молишься))))
дед ушёл в несознанку.
овес ест, чтоб ржать
Да нет,Паш,ржать по абсолютному либерализму Путина всё равно ,что фаберже створкой щемить - больно может случиться. Они же тут,намедни,с лисой в едином мнении сошлись , что по либералам тУрьма плачет .
Щас коменты читаю как нижегородцы своего мэра милионера обсуждают - хохма))) http://www.nn.ru/news/more/ivan_karnilin_rasskazal_o_kvartirakh_v_mayami/50207971/
Да ужжж , оказывается Пехтин среди них самый порядочный из непорядочных оказался...
Калибр, а куда они либерала-Путена определили? неужели вечным тюремщиков либералов?
Я больше смеялся когда всемогущая босявка тут о о правильном и о неправильном либерализме толковала.
Я весь интернет обыскал так отличия и не нашел, в серьезных конечно источниках.
А вообще я не против того что кто-то себя называет либералом или поцреотом, я против того, что эта сволочь вор, взяточник и лжец, а именно таких и большинство и они пытаются вату на какие то скрепы развести, страшилки с украины показывают, вместо своих сказочных яхт и квартир в Маяме.
не, Путин чо пиараст? буковский знамя либеральных типо когригов в нашей стране педофил! дмитриев тот же кусок гог-на! и все остальные по списку! где ваши либералы? назовите хоч одного на котором клейма ставить некуда и которым приличные руку для рукопожатия не подают! ась? молчите лудше в тряпочку! ха-ха!
Паш! с дивана слезь и корону сними! твое против в унитаз слили по причине незначительности, люди не дурнее твоего, в силу обстоятельств може и победнее твоего живут но тебя не презирают и по твоему поводу кажный день не высказывают разных неприятных весчей! работают, живут, детей ростят, вот за Путина голосовать ходят, и по энтому поводу не парятЦа и на гог-но не исходятЦа!
Калибр. А я зла на них не держу, ведь им на нас бабки зарабатывать надо что бы налоги в своих штатах, франциях платить. Ну должно же быть какое то сострадание к несчастным людям. И имуществом им можно пользоваться только тайком да еще и такие налоги платить. А ведь там, в отличие от тут за неуплату садят. Вот представь не заплатил пехтин там налог. Служба внутренних доходов США сразу возбуждает уголовное дело, и красный циркуляр в интерпол.
ужоооссс
дед, признайся ты на фоне страха боярки, сегодня казашки напился? че за несвязность несешь, я ничего не понял.
Тебе конкретный вопрос задали
Путин-либерал? от тебя ответить требовалось да или нет, а ты понес...
богатые завсегда в любом обществе были, и правили оне завсегда! потому нам крестьянам лудше свои чем забугорные, а вот андрейчукче лудше забугорные, ибо платют хорошо, про вас обоих даже не буду речь заводить ибо вы типо идейные! ха-ха!
Некоторые путают истинный (творческий) либерализм с догматическим либерализмом.
Истинный либерализм, понимаемый как руководство для конструктивного действия, как передовая наука, которая не стоит на месте, а вместе с жизнью двигается вперёд и сама двигает жизнь вперёд.
Истинный либерализм в корне враждебен догматическому пониманию либерализма, которое является опошлением, извращением либерализма т.н. либерастами (либералами-коллаборационистами).
Ограничившись внешним признанием либерализма, либерасты стремились притупить его критическое остриё, превратить его в мёртвую догму и тем самым лишить смысла и поддержки людей.
Дед, хоть примерчик приведи как какой нибудь американский чиновник, скрывал свои активы, его на этом поймали, а он лицо тапком, все американские СМИ молчек, и он дальше про "потуже затянем пояса" поет?
Паше! либерал! демократ, коммунист, пацифист? мне без разницы! от слова совсем, как он вашу публику троллит! вы же тут возбуждения свои целый день пишите! прямо аж подпрыгиваете! мну важно что он делает, а как при энтом деле себя называть будет пофик, хоч император Токиа!
Паш! вэнгард заешь что такое? кого ты тут разводить собрался? особливо за омериканских чиновнегов? знаток что ли омериканской действительности? ты тут не знаешь толком нашей, а чузую в пример приводишь! ха-ха!
мля Зловещие мертвецы восстали))) побежал крестик из ломбарда вия выкупать. ведь знал дурак, что и без него на казашку сегодня наскребу
Во,Паш - "истинный либерал" выполз из подворотни , где день прозябал тявкой безродной. А вот разницу так и не вкурил между АБСОЛЮТНЫМ и истинным либералом , поэтому бредит по старому справочнику.
дед ,дубль два : Путин - либераст ?
калибру! для вас и либераст, и кровавый тиран и вован и прочая ахинея, мне какое дело до ваших определений? называйте как хотите,... пока! для меня он мой законно избранный президент, глава нашего государства! есть вопросы исчо?
дед, "надо определиться где твое место и что ты за птица" ты ж тут либераралов всех на чем свет стоит гадишь, а путин для тебя глава государства, признающийся в либерализме?
дубль три: Путин - либераст?
да! калибру! буковский либерал?
Паш! тебе надыть ты и определяйся! я тут живу, и выбираю себе того кого хочу! мне на ваши "надо" плевать сверху! ибо ваши хотелки зашкаливают по самые не могу иногда! если вы такие умные и образованные, то почему не могете выбрать себе достойное правительство? вот ответь, тока без кисель тв и ватнегов!
Попробую разъяснить более популярным языком. Истинный либерал это хорошо. Либерал-догматик (либераст) это плохо.
Камрад! Не по самые не могу, а по самые сослагательные! Ну ты понел.
дед , а что вы на Буковского запали : где Буковский и где Путин ? Или для вас важно съехать на привычную тему о геях, гейропейцах педофилах и т.д. ,чем обсуждать образ "либераста" Путина (ваше уже)? Хочу заметить ,размен "педофила" Буковского (ваша идея) на Предводителя Компартии Чили ,Луиса Корвалана в 1976 году говорит,в некотором смысле о равноценности фигур ),это раз , а два - то,что американское право осуществляет правосудие , с вашей позиции, должно выглядеть враньём и подставой,однако же,вы -за.
Дед, а ты не думал, что нас то все устраивает, только вот посмеяться иногда охота над такими как ты говоришь ватнегами, киселями, карнилиными, песковыми и прочими, корчащими для вас недалеких из себя поцреотов, давно пустив корни там, где вам говорят сидят враги.
Дед, разве нельзя посмеяться над глупостью? Она ж у вас зашкаливает....
Истинный либерал это хорошо. Либерал-догматик (либераст) это плохо.
все понятно: Путен-либирал - хорошо; Навальный-либерал - плохо?
Осталось только плакатики забубенить и на путтинги как в Корее всех бюджетных училок согнать)))
А мне нравится наблюдать как либералы догматического уклона переобуваются в прыжке после провала бабы Хили. ))
Например.
«Назовём вещи своими именами, - торжественно вещает на Маце либеральный блогер Антон Носик, любимец нашего друга Казимира, сбежавший недавно за бугор. - Династия Клинтонов — апофеоз Большой Лжи». «Этот цинизм, - полагает он, - очень наглядно отображён в цифрах. Тут даже комментировать ничего не надо: Хиллари баллотировалась от профсоюза, бонзы которого дружно и умышленно отвергли азы профессиональной этики. Каста главредов очень сознательно выступила против Первой поправки, за диктатуру тотального агитпропа. Однако оказалось, что Билль о правах главней кастовых интересов. Кандидат, которого топили бонзы, не собрал голосов презренного плебса. Партия Лжи, как вчера выяснилось, проиграла выборы в Америке».
Вот так! Партия лжи! Не больше, не меньше. ))
Ну,про "сослагательные" извращать может только чудик с самонаводящейся головкой ,думающей вместо головы. * Образ мышления,понимаешь ли ,извращенца, предполагающий извращение.
Калибру! вот именно, буковский, которого ваше "обчество" истинных короче людей сватали в качестве иконки, он же тож имел путинские амбиции как и ходор седня, однако не судьба! сдулся бобик! да, може назовете кто там по вашему истинный либерал, свет в окошке для вас и Паши! отэц будующий рузской демакратии? давайте, не сливайтесь в вечносдь! ха-ха!
Антон Носик - за бугром ??? Всемлгущий , хватит врать - ты смешон.
А вот ещё. Мадам Латынина, собственной персоной.
«Я могу честно сказать, что победа Трампа для меня приятный сюрприз, - вдруг рассыпается в комплиментах к избранному президенту США штатный обозреватель «Эха», для которого всю предвыборную кампанию кандидат от республиканцев был как красная тряпка для быка, Юлия Латынина. - Я могу честно сказать, что я в нее не верила, потому что изо всех утюгов побеждала Клинтон», - тут же делает она оговорку, понимая, что в такую ее неожиданную «честность» мало кто поверит.
«Трамп, - продолжает расхваливать она столь ненавистного прежде либералам-догматикам политика, - выиграл выборы президента США, потому что он последовательно с позиций здравого смысла адресовался к самым важным внеэкономическим проблемам, стоящим перед США, и без промаха бил по самым больным местам господствующей левой либеральной идеологии. Именно поэтому каждое его предложение становилось предметом ожесточенной кампании левой травли: «Да как он смеет! Да фашист! Да безумец!» И вот это было так громко и так единодушно ровно потому, что возразить по существу Трампу было нечего».
Вот так-то. Приятный сюрприз! И сразу мысль "А как там будет с грантами?".
Паш! я твою "сказку" про поржать над дурачками (постебатЦа) уже от товарисча калибра слышал давненько! ты не оригинален повторяя энту лабуду! стебайтесь, дваряне! ха-ха!
дед ,вы НИ ЧЕРТА не знаете об амбициях Буковского , а судить имеете. Ну некрасиво просто.
да камрад! ты прав! как там будет с грантами! работать пойдут придурки! ха-ха!
Бося опять на америку срулить хочет. Да там хоть ДиКаприо президентом выбери все нормально будет, потому как все институты противовесов работают и конститутцию под конкретных .... не переписывают.
Так что оставь эту тему в стороне, она не интересна, интересны наши воры-поцреоты.
А теперь выход г-на Радзиховского.
«Американскому народу, - режет правду-матку Леонид Радзиховский, - половине этого народа очень нравится стиль Трампа, а точнее им очень не нравится стиль Клинтон и компании, потому что голосование было, как все говорят, протестное. И главными протестантами было ядро Америки, основа Америки – белые, протестанты… Не протестанты, потому что они против, а потому что они протестанты по религии. Белые мужчины-протестанты, хорошо зарабатывающие, с выше средним заработком, в основном или там половина закончившие колледж. Ядро, основа Америки. Вот, они выбрали совершенно закономерно Трампа, потому что они ненавидят… А что они ненавидят? Они ненавидят несменяемую номенклатуру Клинтонов и компании. Они ненавидят левую политкорректность. Они ненавидят эту политкорректную фальшь, эту ложь».
Опа! Несменяемая номенклатура Клинтонов и Ко! И народ, оказывается, ненавидит их за политкорректность, фальшь и ложь. Вот такие неожиданные пироги от Лёни. Если прочитает Трамп, то точно расчувствуется и похвалит Лёню.
Всемлгущий , у тебя "трампизм головного мозга" ? Вот что значит терять квалификацию по подворотням ! )) * так что там про забугорье Носика ?
калибру! ну да! савсем ниче! грамоте не обучен, читать не могу! некрасиво вашему буковскому врать всю свою жисть никчемную, пусть его закатают товарисчи, на которых это чмо всю жисть молилось! ха-ха!
камрад! молодец напечатал за совисть и правду нашего обчества! вишь как засуетились! "некрасиво" сразу зазвучало, чувствую к совести начнут призывать в лудшем случае, или как обычно обзывать и канифасить! ха-ха!
дед ,конкретно : вы поставили в ряд Буковского и Ходорковского. Далее вы объясняете их сходство или пускаете пузыри и тонете. * тестирую : Буковский - не политик.
А теперь на арене цирка Ксюша. Встречаем бурными аплодисментами!
«Лично для меня победа Трампа обернулась глубоким разочарованием: я проспорила бутылку», - признается Ксения Собчак, которая тоже вдруг теперь стала давать ему совсем другие оценки. «Три года назад, в самый разгар скандала с санкциями, - пишет она в журнале «Сноб», комментируя итоги американских выборов, - я приехала в США. Пограничник, повертев в руках мой паспорт, вдруг спросил: «А как вы относитесь к Путину?» Я напряглась и ледяным тоном выразила свое недоумение неуместным вопросом. Но пограничник вдруг дружелюбно улыбнулся: «Я потому спрашиваю, что ваш Путин — сильный мужик, не то что Обама». Пограничник был, очевидно, уязвлен слабостью Обамы, который не смог нормально навалять российскому президенту, и выразил свое разочарование в форме комплимента самому Путину».
Что имеем в итоге? Обама слабак, Путин крутой, Ксюша поддерживает выбор американских пограничников. Надежда на грант ещё теплится.
Щас, камрад, ещё подкину дровишек! Show Must Go On!
калибру! нах-х-х мне вам тут обияснять за ваших буковских и ходорковских, энтих предателей и скотов, сами за них тут панегирики пишите, или эссе! ваши же иконки вот и распыляйтесь! мне не с руки! ха-ха!
должен смешить людей ,а Show Must Go On! Шапито. * согласен.
да! тока когда абличать меня начнете не забывайте неприятные маменты жисти ваших подопечных либерастов! их жисть тож почти под микроскопом! ха-ха!
дед , вы,извините,прокукарекали , а там хоть не светай. Идёте в отказ. * и сыпетесь на простейшем.
А теперь сванидзе. Просто сванидзе.
«Это протест американской глубинки действительно против системы, против официоза, против навязанных точек зрения, это взрыв демократический, – заявляет, не моргнув глазом, еще вчера поносивший Трампа и сам себя называющий «историком» сванидзе. - Это, - с пафосом провозглашает он, - показатель колоссальной мощи демократии, которая плотины срывает все, включая мощнейшие СМИ. Включая позицию системную Вашингтона, включая позицию шоу-бизнеса американского, который очень популярен. Интеллигенции американской. Вот весь системный американский социум, все знаменитые актеры, знаменитые рок-певцы, музыканты…»
Сказал как отрезал. Протест, говорит, против системы и демократический взрыв. А некоторые придурки повелись и по-прежнему считают Трампа клоуном и скандалом ходячим. Смешно.
калибру! я тож поржал седня над камрадовскими каментами, шапито ваши леберасты да и только! ха-ха!
Хороший либерализм - снижать з/п врачам учителям, плодить олигархов, увеличивать налоги, вкладывать активы в недружественные страны....
Плохой либерализм - разоблачать взяточников, рассказывать какие у патриотов за бугром активы, выявлять связи между правоохранительными органами и оргпреступностью....
Босс портянками пытается ветку загадить, что бы она нечитаемой стала. Куда смотрит модератор?
калибру! да ладно! я завсегда вас звиняю! мне по должности энто положено! звиняю вас великодушно!
А теперь гвоздь программы (звучит барабанная дробь!), финальный номер в исполнении Лёни Гозмана! Встречаем!
«Но важно понять, что же произошло и осознать масштаб происшедшего, – с унынием констатирует в «Новой газете» Леонид Гозман. - Это, ведь, не только из-за ошибок Клинтон или усталости от курса Обамы…
Это поражение либеральной идеологии, которая, как еще недавно казалось, победила уже навсегда и даже позволила объявить конец истории.
Это происходит в Великобритании и в Венгрии, в Словакии и в Австрии, во Франции и, конечно, в России. У нас ведь тоже убийственные для либералов результаты выборов нельзя сводить только к фальсификациям и контролю за телевизором. Мы присутствуем при завершении целого периода развития человечества».
Вот так, не много не мало - поражение либеральной идеологии. Финал. Занавес.
Паше! а что делать? ваша публика норовит налоги не платить, причем откровенно энтим делом гордятЦа! потому на нас, работающих ватнегов ваша доля и падает! думаешь мы Путина в энтом винить будем! нееее! я знаю где и с кого добрать свои выпадающие доходы! ха-ха!
дед, не обольщайся деньги не вам а за бугор уходят
потребность большая в скрипках, квартирах, яхтах
Камрад, как тебе выступления либералов догматического толка? Лично я поржал от души. ))
мне по должности энто положено! +++++++++++++ дед , не интригуйте ,- расскажите о своей должности,звании ,номер жетона и прочее. Спасибо.
камрад! +100500! остальное затер робот! ха-ха!
Босс ветку загадил, а дед ему поддакивает. Копипасты тонну навалил а своих мыслей ноль.