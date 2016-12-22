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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не знает о том, имеет ли Владимир Путин намерение вновь побороться за должность главы государства на выборах.

Как передает ТАСС, об этом Песков заявил в интервью телеканалу "Мир". "Мне не известно об этом", – отметил представитель Кремля.

В целом пресс-секретарь президента полагает, что разговоры о предстоящих выборах главы государства сегодня обсуждаются в среде политологов на фоне предыдущего срока.

"Вот это рефлекс, что сейчас надо предаваться предвыборным настроениям. Поэтому ведется такая дискуссия. Еще раз повторяю: нет сейчас такой повестки дня", – добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что властные институты сегодня настроены на ежедневную работу, текущие проекты, а "о выборах никто не говорит и не думает".