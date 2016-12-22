14 января 2017 года радиостанция Юмор FM 102.9 отметит 10 лет с начала вещания в Барнауле.

В честь этого события слушателям буквально на днях в официальной группе радиостанции в ВК объявили условия розыгрыша суперприза среди слушателей-участников группы.

"В честь своего дня рождения мы решили разыграть сноуборд. А точнее, сертификат на сумму 20 тысяч рублей, чтобы победитель мог выбрать сноуборд по своему вкусу. Почему именно сноуборд? Наша аудитория – молодая, активная, с чувством юмора, естественно. Такой приз будет хорошим поводом собраться компанией, провести время с пользой для здоровья, зарядиться энергией и, конечно, слушать в процессе Юмор FM Барнаул", – рассказывает редактор радиостанции Илья Шаповалов.

Условия розыгрыша просты: нужно стать участником группы Юмор FM Барнаул 102.9FM в "ВКонтакте", поставить лайк и поделиться записью о розыгрыше с друзьями. 16 января будут подведены итоги, и тот, на чьей стороне будет удача, получит заветный приз.

Ведущие прямого эфира Даша Першина и Стас Любимов уже примерили на себя образ крутых сноубордистов.

Кстати, зарядиться позитивом и услышать самые свежие шутки вы можете, слушая программу "Большое время приветов" по будням на волне 102.9FM с 20-00 до 21-00, а также онлайн на сайте www.fmprod.ru.