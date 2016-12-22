Фото: ufabeladona.ru

Бухгалтер одного из предприятий Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве — женщине инкриминируют хищение 4,4 миллиона рублей налога на добавленную стоимость из федерального бюджета.

Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина, оказывающая бухгалтерские услуги компании, после смерти фактического руководителя предприятия получила доступ к учредительным и бухгалтерским документам, а также печати, расчетным счетам и электронной цифровой подписи номинального директора.

В течение 2011-2014 годов обвиняемая изготовила фиктивные документы, якобы свидетельствующие о расторжении договоров поставки продукции на 36 миллионов рублей. Также незаконным способом ею были подготовлены документы о несуществующих сделках и оплаченном налоге на добавленную стоимость.

Затем женщина обратилась в налоговый орган за возмещением якобы уплаченного налога на сумму более 4,4 миллиона рублей. В итоге эти средства ей возвратили из федеральной казны.

В ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Рубцовский городской суд.