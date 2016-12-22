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Тот самый "Оливье": как готовили любимый салат 150 лет назад

, ИА "Амител"
Куропатки, рябчики и раки: из чего готовили настоящий салат "Оливье"

В 1860 году француз Люсьен Оливье впервые приготовил вошедший в историю салат "Оливье" в своем трактире "Эрмитаж" в Москве. В числе ингредиентов – филе куропаток и рябчиков, телячий язык, раковые шейки и особенный майонез "Провансаль". Совсем не тот "Оливье", что стоит на каждом новогоднем столе? Не тот, но именно таким он был создан.

Оливье

Что потребуется?

  • Рябчик – 2 шт.
  • Куропатка – 1 шт.
  • Телячий язык – 1 шт.
  • Раки – 20-30 шт.
  • Каперсы – 100 г
  • Картофель – 4 шт.
  • Корнишоны – 200 г
  • Перепелиное яйцо – 10 шт.
  • Черная икра – 100 г
  • Белый винный уксус – 1 ч. л.
  • Яичный желток – 2 шт.
  • Оливковое масло – 6 ст. л.
  • Острая горчица – 1 ч. л.
  • Перец, соль.

Как готовить?

Рябчиков и куропатку, язык, картофель, яйца, раков отварить. Когда все остынет, мелко порезать. Для приготовления соуса надо смешать в блендере желтки, соль и горчицу. Немного взбив, продолжать, постепенно добавляя оливковое масло, буквально по капле. Взбивать, пока смесь не побелеет и не начнет напоминать по консистенции майонез. Добавить уксус и перец. Выложить на тарелку, заправить соусом, украсить черной икрой.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.12.2016 15:57
Берти Вустер

вот это я понимаю оливье. нормальный салат.

0  0
22.12.2016 15:59
Serg 1

22.12.2016 15:57 Берти Вустер

на 3 января приготовишь?

0  0
22.12.2016 16:01
- гость -

про каперсы и корнюшоны в процессе готовки ни слова нет. их съедает сам повар пока взбивает соус??

0  0
22.12.2016 16:02
Палыч

Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит.

0  0
22.12.2016 16:05
larisa2011

госпади я считала если в салате больше 4-5 ингредиентов - это уже бодяга!!! тут простите обо-шься и не будешь знать с чего!

0  0
22.12.2016 16:09
Берти Вустер

чо, палыч, подбамбливает? )))

Serg 1 22 декабря 2016 г. 15:59 кстати вкусно должно быть.

0  0
22.12.2016 16:12
- гость -

какой-то очень дорого салатик выходит, по советскому рецепту лучше сделаю

0  0
22.12.2016 16:14
Serg 1

кстати вкусно должно быть.

ну так одних ингредиентов тыщ на 5 только наверное))) готовить то будешь? если да напиши на мыло адрес и время дегустации)))

0  0
22.12.2016 16:14
larisa2011

а что вкусного сто ингридиентов, ты вкуса не почувуствуешь, просто раньше что дорого и для знати значит много и богато, вот и мешали все что есть!!! что в 30 лет уже все считались стариками на пенсии!!! потому что печень от жира и водки была испорчена!!!

0  0
22.12.2016 16:15
Anarchy

Вот какого фига рябчика с куропаткой мешают? Никто же лайм и лимон не смешивает.

0  0
22.12.2016 16:19
Берти Вустер

Serg 1 22 декабря 2016 г. 16:14 думаю что пасану ))) хотя попробовать можно было бы. таким блевать жаба задавит )))

Лора, основа - мясо и корнишоны, остальное в соус и на оформление, так понятнее?

0  0
22.12.2016 16:24
Ыра

Лора, основа - мясо и корнишоны, остальное в соус и на оформление, так понятнее?

а раки 20-30 штук,это украшение?

0  0
22.12.2016 16:28
larisa2011

берти три вида мяса??? и икра черная???))))) и конечно именно перепелинное яйцо!!! именно его вкус может перебить обычное яйцо!)))) поэтому именно перепелинное надо класть!!!

0  0
22.12.2016 16:28
larisa2011

ага и раки икрой фаршированные!))))))))))))))))))))))

0  0
22.12.2016 16:36
ГостьЯ

Подскажите свои рецепты любимых новогодних блюд

0  0
22.12.2016 16:38
Catwoman

глянули.. облизнулись.. пожрали дошираку.. успакоилися

0  0
22.12.2016 16:39
Catwoman

Подскажите свои рецепты я пас.. не справляю.. мандаринов вкусных никто не знает где купить? а

0  0
22.12.2016 16:46
Anarchy

Знаю, но тебе далеко

0  0
22.12.2016 16:50
- гость -

larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 16:05 как с чего?! С настоящего рецепта салата "Оливье"))))))

0  0
22.12.2016 16:54
Гонец из Пензы

каперсы с чёрной икрой мешать - буэээ..

0  0
22.12.2016 16:56
- гость -

22.12.2016 16:54 Гонец из Пензы

Да вы просто килькины глаза с каперсами мешали, вот вам и заплохело.

0  0
22.12.2016 17:01
- гость -

обычный салат вкусный: картошка варёная, яйца варёные, морковь варёная, огурцы солёные, варёная говядина, горошек зелёный, аккуратненько мелко порезать и вкусный майонез, вуаля, Bon App&#233;tit! ps а то ещё за рябчиками и куропаточкой бегать, времени то в обрез!

0  0
22.12.2016 17:08
Гонец из Пензы

16:56, ничего я не мешал. вы каперсы пробовали?

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22.12.2016 17:33
- гость -

22.12.2016 16:39 Catwoman . мандаринов вкусных никто не знает где купить?

в магните пассажном по 46 руб за кило

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