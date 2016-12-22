В 1860 году француз Люсьен Оливье впервые приготовил вошедший в историю салат "Оливье" в своем трактире "Эрмитаж" в Москве. В числе ингредиентов – филе куропаток и рябчиков, телячий язык, раковые шейки и особенный майонез "Провансаль". Совсем не тот "Оливье", что стоит на каждом новогоднем столе? Не тот, но именно таким он был создан.
Оливье
Что потребуется?
- Рябчик – 2 шт.
- Куропатка – 1 шт.
- Телячий язык – 1 шт.
- Раки – 20-30 шт.
- Каперсы – 100 г
- Картофель – 4 шт.
- Корнишоны – 200 г
- Перепелиное яйцо – 10 шт.
- Черная икра – 100 г
- Белый винный уксус – 1 ч. л.
- Яичный желток – 2 шт.
- Оливковое масло – 6 ст. л.
- Острая горчица – 1 ч. л.
- Перец, соль.
Комментарии
вот это я понимаю оливье. нормальный салат.
22.12.2016 15:57 Берти Вустер
на 3 января приготовишь?
про каперсы и корнюшоны в процессе готовки ни слова нет. их съедает сам повар пока взбивает соус??
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит.
госпади я считала если в салате больше 4-5 ингредиентов - это уже бодяга!!! тут простите обо-шься и не будешь знать с чего!
чо, палыч, подбамбливает? )))
Serg 1 22 декабря 2016 г. 15:59 кстати вкусно должно быть.
какой-то очень дорого салатик выходит, по советскому рецепту лучше сделаю
кстати вкусно должно быть.
ну так одних ингредиентов тыщ на 5 только наверное))) готовить то будешь? если да напиши на мыло адрес и время дегустации)))
а что вкусного сто ингридиентов, ты вкуса не почувуствуешь, просто раньше что дорого и для знати значит много и богато, вот и мешали все что есть!!! что в 30 лет уже все считались стариками на пенсии!!! потому что печень от жира и водки была испорчена!!!
Вот какого фига рябчика с куропаткой мешают? Никто же лайм и лимон не смешивает.
Serg 1 22 декабря 2016 г. 16:14 думаю что пасану ))) хотя попробовать можно было бы. таким блевать жаба задавит )))
Лора, основа - мясо и корнишоны, остальное в соус и на оформление, так понятнее?
Лора, основа - мясо и корнишоны, остальное в соус и на оформление, так понятнее?
а раки 20-30 штук,это украшение?
берти три вида мяса??? и икра черная???))))) и конечно именно перепелинное яйцо!!! именно его вкус может перебить обычное яйцо!)))) поэтому именно перепелинное надо класть!!!
ага и раки икрой фаршированные!))))))))))))))))))))))
Подскажите свои рецепты любимых новогодних блюд
глянули.. облизнулись.. пожрали дошираку.. успакоилися
Подскажите свои рецепты я пас.. не справляю.. мандаринов вкусных никто не знает где купить? а
Знаю, но тебе далеко
larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 16:05 как с чего?! С настоящего рецепта салата "Оливье"))))))
каперсы с чёрной икрой мешать - буэээ..
22.12.2016 16:54 Гонец из Пензы
Да вы просто килькины глаза с каперсами мешали, вот вам и заплохело.
обычный салат вкусный: картошка варёная, яйца варёные, морковь варёная, огурцы солёные, варёная говядина, горошек зелёный, аккуратненько мелко порезать и вкусный майонез, вуаля, Bon Appétit! ps а то ещё за рябчиками и куропаточкой бегать, времени то в обрез!
16:56, ничего я не мешал. вы каперсы пробовали?
22.12.2016 16:39 Catwoman . мандаринов вкусных никто не знает где купить?
в магните пассажном по 46 руб за кило