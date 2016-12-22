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Газовый баллон взорвался у станции метро "Коломенская" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В подземном переходе у метро "Коломенская" произошел взрыв газа", – цитирует агентство собеседника.

Источник отметил, что взрыв произошел во время газосварочных работ возле южного вестибюля. Предварительно установлено, что в результате ЧП пострадали двое рабочих, один из них получил серьезные травмы.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что южный вестибюль станции "Коломенская" в 9:22 закрыли на вход по техническим причинам.

В то же время РИА Новости пишет о трех пострадавших. Также агентство добавляет, что на площади около пяти квадратных метров начался пожар после взрыва. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем.

В район ЧП приехало много машин полиции, две кареты скорой помощи и четыре пожарных автомобиля.