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Разведывательные беспилотники (БПЛА) США, которые летом получила Украина, оказались бесполезными, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters и советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.

Речь идет о 72 аналоговых мини-БПЛА Raven RQ-11B компании AeroVironment, которые, по словам Хазина, стоили миллионы долларов, однако оказались настолько неудачными, что он вернул бы их обратно в Америку, если бы вопрос зависел от него.

Хазин назвал решение использовать эти БПЛА в украинском конфликте неверным "с самого начала".

Главным недостатком аппаратов из США в ВСУ называют их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи. Также у БПЛА очень короткое время работы аккумуляторов, таким образом, они не справляются со штатной задачей – сбор разведывательной информации.

Агентство отмечает, что аппараты пока используются в зоне конфликта в Донбассе, однако не применяются на передовой.

Директор одной из программ Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис подчеркнул, что аналоговые БПЛА относятся "к каменному веку развития" подобной техники. Это "дешевые и одноразовые" беспилотники, добавил Льюис.