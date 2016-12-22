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Суд вынес приговор в отношении жителя Егорьевского района Алтайского края, который признан виновным в убийстве своего знакомого и незаконном хранении оружия.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в марте 2016 года подсудимый позвал в гости мужчину, с которым затем у него произошел конфликт, поскольку визитер не хотел уходить.
Хозяин избил гостя металлической кочергой, а после этого взял ружье и произвел один выстрел в спину знакомого. Потерпевший скончался на месте. Его труп обвиняемый спрятал в смотровой яме своего гаража.
Подсудимому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Комментарии
Ну это как вампира, раз сам впустил в дом, сам он не выйдет.