Фото: tvc.ru
Церемония прощания с убитым в Турции послом России Андреем Карловым проходит в Москве 22 декабря, сообщает ТВЦ.
Панихида организована в Министерстве иностранных дел. Возле гроба с телом Андрея Карлова выставлен почетный караул. На церемонию пришли сотни людей, включая главу МИДа Сергея Лаврова.
Имя дипломата занесли на памятную доску, посвященную погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам внешнеполитического ведомства. В честь трагически погибшего дипломата назовут улицу в Анкаре, на которой находится российское посольство, и тот самый выставочный зал, где прозвучали роковые выстрелы.
Напомним, что Андрея Карлова убили 19 декабря, когда он присутствовал на открытии выставки в Анкаре. Убийца дипломата был ликвидирован.
В связи с траурными мероприятиями 22 декабря была отменена ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина.
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