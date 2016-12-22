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Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал статью газеты New York Daily News об убийстве посла России Андрея Карлова "публичной поддержкой терроризма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram политика.

По словам Кадырова, в материале газеты оправдывается и приветствуется убийство Карлова, убийцу пытаются героизировать, добавил он. Подчеркивается, что после выхода материала автор Герш Кунтцман и редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. "Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма", – написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что мусульмане РФ и всего мира возмущены убийством Карлова, а те, кто поддержал преступника, не только никак не относятся к исламу, но и являются его злейшими врагами.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что главному редактору издания New York Daily News направят письмо с требованиями извинений за статью.

При этом, как уже сообщали СМИ, автор статьи Кунтцман не намерен приносить извинения за материал, в котором, по мнению Захаровой, содержится оправдание убийства российского дипломата. Об этом журналист написал в новой статье.

В ней же публицист отмечает, что "получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе".

Напомним, Карлова убили вечером в понедельник, 19 декабря. Преступник выстрелил в него на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Злоумышленника ликвидировали местные силовики.