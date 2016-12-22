Пятница, 23 Декабрь, 14:02

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,56
Brent
$ 52
-16°
Обь
80см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017 Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Пожар на радиозаводе в Барнауле
Новости

Кадыров раскритиковал статью NY Daily News об убийстве посла Карлова

, ИА "Амител"
По словам главы Чечни, те, кто поддержал преступника, являются злейшими врагами ислама

Фото: instagram.com

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал статью газеты New York Daily News об убийстве посла России Андрея Карлова "публичной поддержкой терроризма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram политика.

По словам Кадырова, в материале газеты оправдывается и приветствуется убийство Карлова, убийцу пытаются героизировать, добавил он. Подчеркивается, что после выхода материала автор Герш Кунтцман и редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. "Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма", – написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что мусульмане РФ и всего мира возмущены убийством Карлова, а те, кто поддержал преступника, не только никак не относятся к исламу, но и являются его злейшими врагами.

 

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что главному редактору издания New York Daily News направят письмо с требованиями извинений за статью.

При этом, как уже сообщали СМИ, автор статьи Кунтцман не намерен приносить извинения за материал, в котором, по мнению Захаровой, содержится оправдание убийства российского дипломата. Об этом журналист написал в новой статье.

В ней же публицист отмечает, что "получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в этом вопросе". 

Напомним, Карлова убили вечером в понедельник, 19 декабря. Преступник выстрелил в него на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Злоумышленника ликвидировали местные силовики.

Читайте также в сюжете: Убийство посла России в Турции
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.12.2016 16:22
Anarchy

Дожили, у-ца критикует убийцу..

0  0
22.12.2016 16:35
- гость -

Дожили,еврей cunt man восхваляет террориста.

0  0
22.12.2016 16:38
- гость -

А ведь наш казимир в своё время тоже восхвалял pussy riot.

0  0
22.12.2016 16:41
- гость -

Кунксману предлагали извиниться,но кунксманы не извиняются.

0  0
22.12.2016 16:49
- гость -

Судя по истории споров с участием РК, кунксман скоро перед ним извинится.

0  0
22.12.2016 16:56
Гонец из Пензы

посмотрим, слабо ли рамзану выдавить извинения из человека, находящегося за пределами РФ

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:50
Первое хоккейное дерби в истории Барнаула пройдет в ледовом дворце "Динамо" 0
13:47
Страшные кадры пожара на барнаульском радиозаводе от МЧС. Видео 3
13:41
Немецкая полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта 0
13:33
Без пафоса: Дональд Трамп не хочет видеть звезд на своей инаугурации 2
13:14
Пожару на барнаульском радиозаводе присвоен третий ранг сложности 0
13:10
Барнаул встал в сильнейшую пробку из-за пожара на радиозаводе 0
13:07
Тигренок погиб в схватке с более опытной тигрицей в Хабаровском крае 0
12:54
Пожар на радиозаводе в Барнауле еще не потушен. Видео 13
12:50
Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 4
12:45
Розы из колбасы: идеальная нарезка для новогоднего стола за несколько минут 6
12:33
В Союзе биатлонистов рассказали, почему этап Кубка мира пройдет не в Тюмени 5
12:30
Александр Прокопьев: нужно укрепить авторитет края на федеральном уровне 0
12:26
Заключенные устроили бунт в одной из тюрем Великобритании 0
12:15
140 снегоуборочных машин работало в ночь на пятницу в Барнауле 1
12:09
18-летний парень угнал автомобиль в Славгороде и бросил его 6
12:00
"НТЦ Галэкс" получил сертификат "Социально ответственного работодателя" 0
11:53
Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 22
11:47
Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа 6
11:35
Барнаулец залил бензина на 170 тыс. руб. по найденной топливной карте 23
11:20
Чудо в Рождество: в Барнауле пройдет спектакль "Падал прошлогодний снег" 0
11:16
Как и кого жители Алтайского края выбирали в 2016 году? 0
11:12
Полиция перекрыла пр. Калинина и ул. Аносова из-за пожара на радиозаводе 0
11:04
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае 0
10:51
Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 58
10:44
Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика 1
10:32
Взрыв произошел на заводе в Италии 0
10:16
316 многоквартирных домов отремонтировали в Алтайском крае за два года 4
10:04
Больше трех часов горит здание радиозавода в Барнауле 20
10:00
Впервые на Алтае начали выпускать воду для детей 0
09:56
Аспирант АлтГТУ стал обладателем Президентской стипендии 3
09:50
Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 1
09:45
Количество погибших от "Боярышника" в Иркутске выросло до 74 человек 41
09:31
"Алтайбаскет" закончил выступление в 2016 году очередным поражением 0
09:22
Вода вернулась в дома Барнаула, которые пострадали от коммунальной аварии 2
09:05
Топ-менеджер ИСК "Союз" Елена Греб: "Семья – главное в жизни" 0
09:01
Американец набросился в самолете с оскорблениями на дочь Трампа Иванку 19
08:45
Алтайский Роспотребнадзор: подарки для губернаторской елки безопасны 4
08:30
В Белокурихе открывается новая горнолыжная трасса длиной 580 метров 0
08:16
Административное здание горело в Алтайском крае минувшей ночью 1
07:46
Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика 32
07:24
ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото 110
07:03
Двухэтажный коттедж-трансформер продают в Барнауле за 25,5 млн руб. Фото 63
06:44
Астропрогноз: что нас ждет в петушином 2017 году 11
06:23
Мороз, снег и метели ждут жителей Алтайского края 23 декабря 1
06:01
Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки? 0
03:27
Шотландские ученые рассказали, почему люди размножаются при помощи секса 16
02:06
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя 2
01:09
Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну" 0
00:17
Неизвестное свойство, или Почему все-таки стоит пить кофе по утрам? 1
23:16
Мединского назвали "Человеком года" за вклад в развитие российского кино 1

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.