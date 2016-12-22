Фото: newstes.ru
Уровень положительного отношения к РФ среди американцев сейчас упал до отметки 1986 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Чикагский совет по глобальным проблемам, пишет РИА Новости.
Исследование проводилось с 16 по 18 декабря. Респонденты должны были оценить свое отношение к России по температурной шкале от 0 до 100, где 0 – самое негативное отношение, а 100 – самые положительные чувства. Согласно результатам опроса, средний показатель составил 32.
Подчеркивается, что среди сторонников республиканцев этот показатель поднимается до 35, а у сторонников Демократической партии снижается до 28.
Подобный показатель был зафиксирован в 1986 году, тогда он составил 31. Самое хорошее отношение к РФ среди американцев отметили в 1990 году (59). Самый низкий уровень за всю историю исследований зафиксировали в 1982 году – 25.
Авторы исследования добавили, что по итогам проведенного в июне опроса средний результат был равен 40.
Также респондентов попросили высказаться по поводу призыва группы американских сенаторов создать спецкомитет по расследованию кибератак во время минувших выборов. Это предложение поддержали в среднем 65% граждан США, высказались против него 31%.
Комментарии
Ну,это у них,а вот у нас ,в России,новости об Америке и Украине бешено популярны в СМИ.
первый комментатор ничего не понял
Какие они хорошие, и как надо поскорее подружиться с США! Так не удалят?
Обамачмо, трамппомоги!
У бывших сограждан Российской Империи, СССР, Европы, Африки и т.д. на материк Северной Америки, под названием частично США мы не популярны?! Переживём.
То то они рвутся российское гражданство получать в такую непопулярную и немытыю Рассеюшку.
- гость - 22 декабря 2016 г. 17:27 Кто рвётся?
Так и нам на америкосов тоже как-то наср.ть
22.12.2016 17:27 - гость -
боксеры, Сигал, Орнела Мути, Лунгред, Пол Крейг и другие...
- гость - 22 декабря 2016 г. 17:49 Так это ж клованы медийные на закате своей карьеры. Людей науки много в феодальную Россию перебежало? То то же!