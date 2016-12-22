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Уровень положительного отношения к РФ среди американцев сейчас упал до отметки 1986 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Чикагский совет по глобальным проблемам, пишет РИА Новости.

Исследование проводилось с 16 по 18 декабря. Респонденты должны были оценить свое отношение к России по температурной шкале от 0 до 100, где 0 – самое негативное отношение, а 100 – самые положительные чувства. Согласно результатам опроса, средний показатель составил 32.

Подчеркивается, что среди сторонников республиканцев этот показатель поднимается до 35, а у сторонников Демократической партии снижается до 28.

Подобный показатель был зафиксирован в 1986 году, тогда он составил 31. Самое хорошее отношение к РФ среди американцев отметили в 1990 году (59). Самый низкий уровень за всю историю исследований зафиксировали в 1982 году – 25.

Авторы исследования добавили, что по итогам проведенного в июне опроса средний результат был равен 40.

Также респондентов попросили высказаться по поводу призыва группы американских сенаторов создать спецкомитет по расследованию кибератак во время минувших выборов. Это предложение поддержали в среднем 65% граждан США, высказались против него 31%.