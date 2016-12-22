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Барнаул входит в пятерку региональных центров России, у которых нулевой муниципальный долг.

Об этом было заявлено на совещании в администрации города, где подводятся итоги работы за 2016 год. Отметим, что в список региональных столиц, сумевших не накопить долговых обязательств, входят также Пермь, Тюмень, Йошкар-Ола, Набережные Челны.

"Системная работа по развитию доходного потенциала и своевременно принятые меры по корректировке бюджета позволили обеспечить его сбалансированность без привлечения кредитных ресурсов", – отмечают в администрации краевого центра.

По итогам текущего года объем доходов города прогнозируется в размере 10 миллиардов 61 миллиона рублей.

Говоря о муниципальном бюджете, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин отметил, что в приоритете работы городских властей остается увеличение доходов и повышение качества расходов.

"Важным ресурсом станет дальнейшее повышение эффективности муниципальных закупок. Необходимо направлять денежные средства на цели, дающие высокий эффект. Эта общая задача для всех органов администрации города и районов", – подчеркнул сити-менеджер.

Отметим, что политика избегания больших долговых обязательств характерна в целом для Алтайского края. Так, на фоне непростой финансовой ситуации региону удается не прибегать к практике займов.

Так, по итогам трех кварталов 2016 года размер государственного долга сохранился на отметке 2,438 миллиарда рублей. Для сравнения, такие сибирские регионы, как Красноярский край и Новосибирская область, на этот же период накопили соответственно 90,7 и 40,9 миллиарда рублей долговых обязательств.