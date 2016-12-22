Фото: vk.com/barneos22
Очередной потоп зафиксирован в Барнауле в районе Потока — в результате выхода воды на поверхность затопило улицу Глушкова.
"Очередная зимняя река на улицах Барнаула", – сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
В Барнаульском водоканале порталу Amic.ru подтвердили факт произошедшего, уточнив, что специалисты организации устанавливают место повреждения водопровода.
Более подробная информация будет позже.
Отметим, что буквально накануне повреждение на водопроводе было зафиксировано в центре города — во дворах на улице Ядринцева.
Комментарии
Трубы не выдерживают РОСТА ТАРИФОВ, их от Увеличения плющит!
Проклятые совки даже на сто лет задел сделать не смогли!
Барнаульцы думали от увеличения тарифов у ЖКХшников хари треснут, а треснули трубы
так они щас еще тарифы задерут - стока воды утекло))
- гость - 22 декабря 2016 г. 17:37 Зачем тарифы задирать? По ОДН все выставят.