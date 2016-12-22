Фото: instagram.com

Московский автомобилист опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, на котором запечатлен момент взрыва на станции метро "Коломенская", пишет "Российская газета".

На записи видно, как навес над вестибюлем озаряет яркая вспышка, в стороны разлетаются осколки стекла и падают люди.

Газета напоминает, что инцидент произошел в четверг, 22 декабря, около 9:30. В вестибюле, где проходит реконструкция, взорвался газовый баллон. Причиной этого, по предварительной информации, стало нарушение техники безопасности рабочими. В результате взрыва пострадали шестеро: четыре прохожих и два сотрудника подрядной организации, которые работали на месте ЧП. Двух пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, добавляет "РГ".

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В то же время "Медуза" сообщает, что число пострадавших выросло до семи человек. Также, по данным издания, в больницу госпитализированы четверо из них.

По словам главы метрополитена Дмитрия Пегова, подрядчика отстранят от работ, пока не будут выяснены все обстоятельства инцидента. Транспортное предприятие проверит, соблюдается ли на объектах фирмы в подземке техника безопасности.