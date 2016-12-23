На Алтае начали выпускать специализированную воду для детей. С первых дней жизни ребенка хочется дать ему все самое лучшее, особенно если речь идет о состоянии здоровья малыша. Необходимо тщательно выбирать воду, которую употребляет ребенок. Очень важно, чтобы она была чистой и полезной для неокрепшего организма.

22 декабря Барнаульская водяная компания представила новинку – специальную воду для детей "Легенда жизни" детская". По словам Ольги Варнавской, главного специалиста по качеству Барнаульской водяной компании, главное отличие "Легенды жизни" детской" в ее особом сбалансированном составе. Эта вода подходит для приготовления детского питания, в ней содержатся макроэлементы и микроэлементы, которые необходимы ребенку в первые годы его жизни.

К составу воды "Легенда жизни" детская" установлены более жесткие критерии, чем для вод высшей категории. Они являются гарантом качества продукции. Также существуют свои нормы хранения воды: у закрытой бутылки срок годности составляет 12 месяцев, а открытая бутылка (при закрытой крышке) хранится не более трех дней.

Эксперты подтвердили, что "Легенда жизни" детская" совершенно безопасна для здоровья детей. Вода прошла многочисленные проверки и испытания, согласно которым она признана соответствующей жестким требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 и Единым санитарно-гигиеническим требованиям Таможенного союза. Поэтому вода "Легенда жизни" детская" соответствует всем гигиеническим требованиям к воде для детей первого года жизни, начиная с момента рождения.

"Легенда жизни" детская" представлена в новой удобной таре – 1 и 5 литров. Она не требует кипячения, что делает ее очень удобной в применении. Заказать воду и получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 777-777, 222-222 и на сайте www.777-777.org.