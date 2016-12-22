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Взрывное устройство на территории рубцовского лицея "Эрудит" не нашли, сообщает Life со ссылкой на источники в экстренных службах Алтайского края.
Кинологи с собаками проверили все помещения школьного учреждения и не обнаружили ничего подозрительного. В данный момент выясняется личность звонившего на телефон директора лицея, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавляет издание.
Источник в экстренных службах края добавил, что оцепление вокруг лицея сняли. "Сообщение о минировании оказалось ложным", – цитирует его издание.
Подчеркивается, что из-за инцидента до пятницы, 23 декабря, в образовательном учреждении отменили уроки. Всех школьников отпустили домой, а учеников второй смены предупредили о произошедшем по телефону.
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