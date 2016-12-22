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Намерение оппозиционера Алексея Навального пойти на выборы президента РФ прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться — это его право выдвигаться в президенты", – цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что представитель Кремля также отмечал, что не знает о том, намерен ли Владимир Путин выдвигаться на новый президентский срок. "Мне не известно об этом", – сказал Дмитрий Песков.

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Напомним, что в первой половине декабря руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании, которая пройдет в России в 2018 году.

Ранее Навальному принять участие в выборах мешала судимость по делу "Кировлеса". В ноябре Верховный суд России отменил вердикт в отношении оппозиционера и отправил материалы на новое рассмотрение.

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