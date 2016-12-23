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"Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет" – так поется в известной песне и вполне себе правда. Многие из нас так или иначе прислушиваются к гороскопам и прогнозам. До Нового года остается чуть больше недели, а значит, самое время узнать, чего ждать от наступающего 2017-го. Об этом ИА "Амител" рассказала практикующий астролог, член международной астрологической ассоциации INASTROS Алёна Шаманская.

Влияние планет

Преобладающее космическое влияние окажет оппозиция Юпитера к соединению Марса с Ураном в разрушительном градусе Овна. Ситуация будет усугублена одновременным нахождением "взрывоопасного" Плутона (управителя воинственного Овна) в разрушительном градусе Козерога, образующим с участием тех же Марса и Урана негативную конфигурацию планет, которая всегда находит свое проявление в самый неожиданный момент. Такая космическая обстановка предвещает активное разрушение старых устоев и станет причиной общественных беспорядков. Высока вероятность терактов, техногенных и природных катастроф. Указанное влияние противоборства Урана с Юпитером продлится с 27 февраля до 10 марта.

К лету "звёздные войны" утихнут, дав нам возможность ненадолго передохнуть от "космических бурь". Осенью же планеты вновь подвигнут нас к отказу от всего устаревшего и к поиску новых решений.

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С 27 февраля по 18 марта Уран, находясь в разрушительном градусе Овна, проявит себя в частых перебоях с электричеством, телефонной связью, интернетом, а также в частой поломке электроприборов. Не стоит в этот период затевать долгосрочные проекты, скорее всего, они окажутся неудачными.

Также знаковым звездным событием станет переход Юпитера в Скорпион 10 октября, где он задержится около года. В обществе возрастет интерес к тайнам мироздания и глубинам души. Золотая пора начнется у людей, рожденных под знаком Скорпиона. Юпитер, планета большой удачи, подарит им расширение связей и усиление финансовых потоков.

Год завершится знаменательным переходом Сатурна в знак Козерога, свою обитель, 20 декабря. Козерог – символ исполнительной власти. Это усилит позиции властей, а также их контроль во всех сферах жизни общества. Чиновники и политики, которые придут к власти в это время, останутся на коне надолго.

У всех знаков зодиака в Год Петуха на первый план выйдут интересы семьи. Многие пары решатся обзавестись долгожданным потомством, а на вступление в брак могут быть подвигнуты даже закоренелые холостяки. В сложившихся парах залогом гармоничной жизни станет принцип равенства партнеров, иначе конфликты будут неизбежны. Однако они будут легко преодолимы.

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Очень важным аспектом жизни станет умение показать себя. Петух всегда демонстративен, ярок, даже несколько вызывающ. Это как раз то время, когда можно ставить смелые эксперименты со своей внешностью, имиджем. Вообще грядущий год будет насыщен яркими, интересными судьбоносными встречами. Людям бизнеса этот год принесет колоссальные возможности для обретения новых деловых партнеров с долгосрочной перспективой сотрудничества. Следует воздержаться от различных спекуляций, финансовых авантюр. Петух требует соблюдать благоразумие в обращении с деньгами.

Рекомендации астролога

Для вступления в брак особенно благоприятен период с 21 июня по 6 июля.

В период с 6 февраля по 9 июня стоит очень внимательно относиться ко всем денежным вопросам, не встревать в аферы и не делать крупных капиталовложений.

В периоды 1-8 января; 10 апреля – 3 мая; 13 августа – 5 сентября; 3 – 23 декабря не рекомендуется претворять в жизнь новые проекты, покупать информационные носители, обувь и любые средства передвижения – автомобили, велосипеды, ролики. Нужно категорически воздержаться от любых рисковых начинаний в бизнесе и быть крайне внимательными в оформлении документов, особенно финансовых. Эти промежутки времени лучше посвятить анализу проделанной работы и закончить все недоделанные дела.

Также в эти периоды тяжело будет даваться учеба и усвоение новой информации. Но зато это лучшее время для того, чтобы перезаключить текущие сделки на более выгодных условиях; поменять старое транспортное средство на новое (только оно должно быть той же марки); закончить недописанные диссертации, книги, статьи.

С 4 марта по 15 апреля не рекомендуется оформлять брак. Он окажется проблемным, а свадебное торжество может выйти неоправданно затратным. Также стоит избегать тотальных экспериментов с внешностью. Это касается пластических операций, манипуляций с волосами и сложных косметических процедур. Они рискуют оказаться неудачными. Также этот период неблагоприятен для обновления гардероба. Однако в эти дни напомнят о себе бывшие возлюбленные, мужья и жены. У многих будет пробуждаться желание восстановить утраченные отношения. Но не стоит торопиться, потому что счастливое воссоединение будет возможно только после 15 апреля.