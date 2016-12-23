Режиссер картин "Убийца", "Пленницы" и "Прибытие" Дени Вильнев ведет переговоры о постановке романа Фрэнка Герберта.

Как сообщает Variety, постановщик, чей фильм "Прибытие", по мнению многих критиков, стал одним из лучших в 2016 году, получил предложение от студии Legendary снять фильм по культовому роману Фрэнка Герберта. Пока переговоры находятся на начальной стадии.

"Дюна" была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на "Дюну" в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента "Прибытие", а в 2017 году осенью в прокате появится "Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.